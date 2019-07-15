2019-07-15T10:45:25+03:00
Общество

Нижегородка требует моральный ущерб и компенсацию с ресторана после массового отравления на свадьбе в Дзержинске

7 июня из загородного клуба увезли на скорой 17 человек, двоих – в реанимацию
Юлия ИСАЕВА
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Кафе «Ранчо 636». Фото: 2гисКафе «Ранчо 636». Фото: 2гис
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Специалисты Роспотребнадзора по Нижегородской области начали подавать в суд исковые заявления от пострадавших, отравившихся на свадьбе в Дзержинске.

Напомним, ЧП произошло 7 июня 2019 года. Около шести часов вечера гости начали праздновать свадьбу в кафе «Ранчо 636». Через пару часов жениху резко стало плохо. Через некоторое время недомогания почувствовали еще порядка 20 человек. На место происшествия приехали несколько карет скорой помощи. Некоторых сразу отправили в больницу, кому-то оказали помощь около кафе. Основную часть пострадавших доставили в инфекционное отделение дзержинской больницы.

Троих отвезли в больницу Нижнего Новгорода. Как сообщает пресс-служба Роспотребнадзора, именно одна из них и подала иск к владельцу заведения и хочет взыскать с него моральный ущерб в размере 50 тысяч рублей и штраф.

- Согласно выписке из медицинской карты стационарного больного следует, что истица получила пищевую токсикоинфекцию средней тяжести, - пояснили в ведомстве.

Кстати, после этого отравления сотрудники Роспотребнадзора нашли многочисленные нарушения в работе кафе «Ранчо 636». Так, набор производственных помещений не соответствует количеству обслуживаемых гостей, отсутствует холодный цех для приготовления салатов, а сотрудники не соблюдали гигиену. А возбудителем, вызвавшем пищевое отравление у посетителей, явился золотистый стафилококк.

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Тем временем сотрудники Роспотребнадзора обнаружили стафилококк у шести работников кафе [подробности]

«Это стало для нас серьезным испытанием»: Сотрудники дзержинского кафе извинились перед пострадавшими после массового отравления на свадьбе

В результате ЧП 17 человек оказались на больничной койке, двое из которых попали в реанимацию [подробности]

ИСТОЧНИК KP.RU

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