Магазины больше не смогут вас обмануть: Нижегородцы разработали мобильное приложение, раскрывающее истинные цены в магазинах

- Смотри, на печенье скидка! Давай разу две коробки купим - выгодно же! – щебетала хрупкая девушка возле прилавка.

- Да это все маркетинговый ход, - ответил суровый юноша, с которым они пришли в магазин. – Наверняка накрутили сначала цену, а потом поставили скидку, или два рубля скинули. Обман это все.

Сомневаются в магазинных акциях действительно многие. Среди них оказались и нижегородские программисты. Но к вопросу они подошли профессионально и вместо лишних слов создали мобильное приложение «Покупайка». По словам разработчиков, оно правдиво рассказывает покупателям, накручена цена в магазине или нет, а также подскажет адреса ближайших магазинов, где товар можно купить дешевле.

«Комсомольская правда – Нижний Новгород» решила проверить, действительно ли «Покупайка» поможет сэкономить и расскажет всю правду о ценах в магазинах.

Рабочий процесс разарботчиков "Покупайки"Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

Дороговато будет

Для своего эксперимента «Комсомолка» выбрала ближайший от редакции магазин Spar на улице Семашко.

Глаза сразу разбежались: чтобы первым проверить? Начнем с полезных продуктов - масло оливковое Borges extra virgin original в пол-литровой бутылке. Наводим телефон на штрих-код, вводим цену в 359 рублей, которая значится на ценнике. И вуа-ля - на экране высвечивается: «Очень дешево». И правда, обычно такое масло стоит 400-500 рублей. Воодушевившись, я подошла к вкусняшкам. Моя рука потянулась к красивой коробочке печенья «Любятово» весом 120 граммов. Дальше все по той же схеме: штрих-код, цена. В Spar на улице Семашко печенье стоило 92 рубля. Не успела я ввести цифры, как приложение тут же отреагировало: «Дорого», и предложило магазины, где его можно купить дешевле. Правда, находились они очень далеко: «Лента» на Родионова – там понравившееся мне печенье можно купить за 74 рубля, и «Пятерочка» на Мещерском бульваре – здесь моя вкусняшка стоит 59 рублей.

Потом настало время для более прозаичных вещей. Макароны «Цветочки» от «Макфы» оказались средними по цене и приложение признало: «Нормально», а вот кетчуп Hinz по цене 54 рубля, по мнению «Покупайки», - это «дешево».

К сожалению, приложение не сразу правильно определило наше местоположение, а выбрать вручную нельзя. В результате наш первый тест провалился. Во второй заход все сработало безупречно, но возле холодильника с молочной продукцией приложение вновь засбоило. За стеной находится кафе «Волконский», и «Покупайка» упорно определяла нас как посетителей этого кафе. В результате мы так и не смогли узнать цены ни одного продукта из молочного ассортимента.

Возможно, ошибки приложения связаны с тем, что оно еще не полностью готово. Рядом с ним стоит пометка «Веtа-версия».

Тем не менее приложение живет уже достаточно активной жизнью. Здесь есть свой каталог товаров и цен из разных магазинов. Выглядит он как история покупок пользователей с комментариями, а потому, листая список, кажется, что приложением пользуются в основном любители вина, коньяка, соков, снеков, мороженого и… творога.

- Люблю с утра навернуть своего любимого творожка! – написал в комментариях Andrey.

Хотя порой встречаются весьма практичные комментарии.

- Сахар гораздо лучше брать коробками по килограмму: выгода до 40 процентов, - советует все тот же Andrey.

Также в истории приложения есть детское питание, кошачий корм и даже книга «Лучевая диагностика заболеваний и повреждений височной кости».

Мыслительный процессФото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

Чем больше, тем лучше

Идея создания приложения «Покупайка» пришла к старшему преподавателю факультета информатики, математики и компьютерных наук Высшей школы экономики в Нижнем Новгороде Александру Пономаренко три года назад.

- Заняться разработкой приложения сразу не получилось, через год один из моих студентов написал мне: «Go стартап» - ему хотелось какой-то движухи, - рассказал Александр «Комсомолке» историю создания приложения. – Я предложил своему другу скинуться, чтобы мой студент мог заниматься проектом «Покупайка» «full time», а мы обеспечили его зарплатой.

Позже к команде присоединился еще один программист, и работа закипела.

- Штрих-код, нанесенный на товар – уникальный, - объяснил Александр Пономаренко. – Например, на всех бутылках «Кока Колы» 0,5 литра во всех магазинах этот код одинаков, поэтому приложение считает его одним и тем же товаром и может сравнивать цены.

Для того чтобы приложением можно было пользоваться, нужны были обширные данные по ценам в разных магазинах. Собирать их, ходя по магазинам, не вариант. Это очень долго и не эффективно.

- Мы брали сведения из открытых источников – с сайтов магазинов, - рассказал Александр. – Сейчас у нас загружены цены из магазинов «Красное&Белое» , «Metro», «Магнит Косметик», а также цены аптеки «Максавит».

Но это только начало. По словам Александра, чем больше людей пользуется приложением, тем больше цен будет загружено и тем актуальнее будет информация. Каждый товар, стоимость которого вы проверяете, остается в памяти приложения. Также вы можете сканировать чеки после покупки, разом добавляя все купленные товары в приложение. Но если вы хотите скрыть товар, который сканируете, для этого в «Покупайке» предусмотрена специальная кнопочка – «Шпион» в виде человечка в шляпе. Нажав на него, ваш товар не будет сохраняться в памяти приложения.

Александр Пономаренко во время перерываФото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

Единственный вопрос, который разработчики «Покупайки» пока не решили, это сканирование весовых товаров. Штрих-код, который наносится на них, уникален для каждого магазина, а значит сравнить стоимость помидоров в одном магазине с помидорами в другом магазине нельзя.

- Мы работаем над этой проблемой, - признался Александр Пономаренко. – И некоторые варианты решения у нас уже есть.

Несмотря на некоторые недоработки, пользоваться приложением «Покупайка» можно уже сейчас. Основной же выход приложения запланирован на осень 2019 года.