2019-07-08T18:03:51+03:00
Происшествия

Целый меховой салон и склад ювелирных изделий вынесли из квартиры в Нижнем Новгороде

Общая сумма ущерба составила около 1,3 миллиона рублей
Вероника КОТИК
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Целый меховой салон и склад ювелирных изделий вынесли из квартиры в Нижнем Новгороде.Целый меховой салон и склад ювелирных изделий вынесли из квартиры в Нижнем Новгороде.
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Зайдя вечером 30 июня в одну из квартир на улице Советской армии, домушники обомлели - не дом, а настоящие золотые палаты. Всюду дорогущие норковые шубы, золотые браслеты, цепочки, кольца с изумрудами – глаза так и разбегаются!

- Не иначе как мы к ювелиру нагрянули, - присвистнул воришка, случайно подобравший ключ к квартире из целого набора отмычек.

Не растерявшись, жулик тут же начал рассовывать по карманам и паковать в пакеты награбленное. Благо, поживиться здесь действительно было чем: трое золотых часов, шесть норковых шуб, три золотые цепочки, два золотых браслета, три набора золотых сережек с изумрудами, сапфирами и бриллиантами. И это еще не считая всякой мелочи, вроде колец и золотого лома.

- По предварительной версии, преступник проник в квартиру, подобрав ключ к двум замкам тамбурной двери, - сообщил «Комсомолке» источник в правоохранительных органах. – Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Общая сумма ущерба составила 1 миллион 357 тысяч рублей.

Пока у сотрудников правоохранительных органов нет даже подозреваемого в совершении этого преступления – видимо, воришка действовал четко и слаженно. Однако расследование этого преступления продолжается. «Комсомольская правда» в Нижнем Новгороде» будет следить за развитием событий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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