На 19 улицах Нижнего Новгорода ведется ремонт дорог

С 8 по 14 июля на 19 улицах Нижнего Новгорода будет идти ремонт дорог в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги». Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

- Всего в Нижнем Новгороде планируется отремонтировать 32 участка, - говорится в сообщении. – Для ремонта дорог будет привлечена специализированная техника. Чтобы не создавать помех для транспорта, работы будут вестись по ночам. В дневное же время будут проводиться преимущественно подготовительные работы.

КОНКРЕТНО

На этой неделе работы будут проводиться на 19 участках:

• улица Лескова – от ул. Юлиуса Фучика до ул. Коломенской, в том числе разворотное кольцо

• улица Дьяконова – от железнодорожного переезда до пр. Бусыгина

• улица Старых производственников – от пр. Молодежный до Южного шоссе

• улица Ермоловой – от ул. Магистральная до ул. Детской

• улица Пермякова – от пр. Бусыгина до ВОС «Волга – ВОС»

• улица Бекетова

• ул. Гороховецкая – от ул. Архангельской до Автодорожного проезда

• ул. Украинская – от Комсомольского шоссе до пер. Балаклавского

• ул. Электровозная – от ул. Ухтомского до ул. Кузбасской

• ул. Дачная (тротуары на автодорожном мосту, вдоль д.д.20, 6, 5, 15, 16, 18, 17, 28 по ул. Дачная)

• ул. Снежная (тротуары от ул. Премудрова до ул. Дружбы по четной и нечетной стороне, от д.50 по ул. Дружбы до д.25/4 по ул. Снежная, от д.27 по ул. Снежная до д.20 по ул. Херсонская)

• ул. Бурнаковская; Сормовское шоссе – от Московского шоссе до ул. 50-летия Победы

• ул. Чаадаева

• переулок Рессорный

• ул. Чаадаева (от ж/д переезда до базы N 8)

• ул. Деловая – от ул. Родионова до ул. Овражной с разворотной площадкой

• Ул.Новая от ул.Ильинская до ул.Белинского

• Наб. Гребного канала – от Казанского съезда до Лысогорского съезда (с площадкой перед школой академической гребли и разворотной площадкой).