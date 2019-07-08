Нижегородская «училка» пристыдила Александра Петрова и Яну Рудковскую

Блюстительница грамотности Татьяна Гартман, судя по всему, в отпуск не собирается. Автор блога «Училка vs ТВ» с присущей ей внимательностью следит за телеэфирами, а после разбирает ошибки, допущенные артистами, политиками и другими публичными людьми. Новый выпуск нижегородка посвятила сочетанию «то, что», которое, по ее словам, стало невыносимым злом русского языка.

Нижегородская "училка" прошлась по актеру Александру Петрову.В новом выпуске "училка" разобрала случаи, когда уместно говорить "то, что" и когда это считается ошибкой.

- Счастье свое вы в итоге нашли. И то, что тревожит сейчас… - произнес ведущий Дмитрий Борисов в шоу «Эксклюзив» на Первом канале.

- Но самое главное - это то, что впервые… - заявила продюсер Яна Рудковская в «Вечернем Урганте».

- Но это неправильно, что у нас есть закон о том, что ограничение скорости… - выдал блогер Илья Варламов в радиоэфире.

- На самом деле, это страх того, то, что ты выходишь как бы играя на сцене спектакль, - сказал в том же «Вечернем Урганте» актер Александр Петров.

«Училка» взялась объяснить своим подписчикам, почему нельзя повсюду вставлять «то», на примере ведущего Дмитрия Борисова. В одном из выпусков скандального шоу «Эксклюзив» он заявил: «Не могу не спросить то, что разные же инсинуации появляются».

Блогер объяснила, что это сложноподчиненное предложение с придаточным изъяснительным «то, что». Где «что» - это союз, а «то» - указательное слово. Хотя на самом деле его там быть не должно. Вполне достаточно союза «что».

- Но почему хочется вставить «то»? Есть сложносочиненное предложение другого вида - местоименно-определительное. И в нем «то» обязательный элемент конструкции. Например: «Я сказал то, что давно должен был сказать». В этом предложении слово «то» необходимо, потому что следом идет придаточное предложение, - сказала «училка».

Но углубляться блюстительница грамотности не стала, отметив, что в этой теме есть еще несколько нюансов. А для простоты предложила подписчикам договориться: не употреблять «то», где без «то» смысл предложения сохраняется в точности. Например: «Я увидел, что машина приехала».