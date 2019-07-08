2019-07-08T10:54:36+03:00
Общество

Погода в Нижнем Новгороде с 8 по 12 июля: Потепление и грозы

Столбики термометров на этой неделе поднимутся до +22 градусов
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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Погода в Нижнем Новгороде с 8 по 12 июля: Потепление и грозы.Погода в Нижнем Новгороде с 8 по 12 июля: Потепление и грозы.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Все предыдущие дни нижегородцы только и делали, что жаловались на настоящие осенние холода и дожди. Накануне даже дошло до того, что в Нижегородском районе Нижнего Новгорода даже выпал снег. И вот, наконец, долгожданное потепление – на этой неделе столбики термометров поднимутся до +22 градусов.

- В понедельник, 8 июля, воздух прогреется до +21 градуса, - обещают синоптики. – При этом целый день продержится хоть и облачная, но сухая погода. По ночам будет чуточку холоднее – до +10…+14 градусов.

А вот начиная со вторника, в Нижнем Новгороде хоть и будет относительно тепло, но все дело испортят непрекращающиеся дожди и грозы.

- С 9 по 12 июля столбики термометров в Нижнем Новгороде днем будут держаться на отметке +22 градуса, - обещают синоптики. - В ночные часы похолодает до +13 градусов. При этом каждый день в Нижнем Новгороде будут идти ливни и грозы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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