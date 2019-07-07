«С летом все понятно, давайте зиму»: Снег выпал в Нижнем Новгороде 7 июля

Уже несколько дней в Нижнем Новгороде царят дожди, грозы и прохлада. Но никто не ожидал, что 7 июля с неба начнет падать… снег! Нижегородка Дарья Владимировна засняла это явление на камру и выложила видео в социальные сети.

- Я так удивлена, потому что не видела раньше. Включите лето. Снег. Верхние печеры, - написала она в одной из групп “Вконтакте”.

В комментариях разразился настоящий спор: одни пребывают в шоке от увиденного, а вторые утверждают, что никакого снега на видео нет.

- Сума посходили что ли? Это капли ветром сильным поднимает, и они кружат в воздухе, - написала Татьяна Большакова, - летом только град может быть ,снег растает: такого быть не может в такую погоду!

Это град,может быть?Нет ? – задалась вопросом Ирина Алексеева.

- Ну, с первым снегом, - добавил Антон Рызаев.

- Все понятно с летом, давайте зиму! – потребовал Ринат Сафин.

Напомним, за несколько часов до появления видео, МЧС предупреждало о грозах в Нижегородской области 7 июля.