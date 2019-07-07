Бесплатные лекции по медиаискусству запустят в здании бывшей фабрики «Маяк»

Нижегородцы смогут бесплатно посетить лекции по медиаискусству, которые запускают организаторы фестиваля INTERVALS. Первое мероприятие пройдет уже 18 июля, сообщает пресс-служба облправительства.

В рамках первой лекции культуролог и медиахудожник Анна Титовец расскажет гостям краткую историю развития взаимоотношений искусства, художников и машин (компьютеров), от первых алгоритмических экспериментов до современных проектов художников с искусственным интеллектом. Тема: «Новая реальность искусства: между машиной и человеком».

Спикер поделится своими знаниями и ответит на интересующие нижегородцев вопросы - какие бывают направления медиаискусства, как изменялся инструментарий художников и их взаимоотношения с компьютерами в новой информационной эпохе, что такое цифровая эстетика, что о технологическом искусстве говорили большие институции, и как вообще такое искусство понимать.

Для проведения последующих лекций будут привлекаться известные деятели из сферы медиа. Перед зрителями выступят кураторы, художники, руководители студий.

Как пояснили организаторы мероприятия, программа рассчитана на всех заинтересованных в теме и не требует специальных профессиональных знаний.

Напомним, международный фестиваль аудиовизуального искусства INTERVALS проходил в Нижнем Новгороде с 12 по 14 апреля. На эти три дня весь город превратился в одну большую площадку для инсталляций – пакгаузы на Стрелке, телебашня, элеваторы Мукомольного завода, фабрика «Маяк» на Нижневолжской набережной.

Вход на мероприятие – бесплатный. Записаться можно будет в социальных сетях. Регистрация откроется через неделю. Количество мест ограничено.