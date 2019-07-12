2019-07-12T17:09:03+03:00
Общество

"Оказалась аж в Забайкальском крае": Сбежавшая из Нижнего мать двоих детей нашлась спустя две недели

Нижегородка бросила маленьких детей и мужа
Юлия ДАНЧЕНКО
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Сбежавшая из Нижнего мать двоих детей нашлась спустя две недели. Фото: ПСГ "Рысь"Сбежавшая из Нижнего мать двоих детей нашлась спустя две недели. Фото: ПСГ "Рысь"
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Мама двоих детей 28-летняя Любовь Хидиралиева пропала 29 июня. Почти две недели муж, друзья, полиция и волонтеры искали ее по окрестностям. Позже выяснилось, что она уехала к подруге в Забайкальский край.

Пропала Любовь Хидиралиева ночью в поселке Новосмолинский Володарского района Нижегородской области. Вместе с мужем они были в кафе «Рио». Любовь вышла из него примерно в 3.00 и ушла в неизвестном направлении.

- Это кафе имеет не самую лучшую репутацию, - рассказали «Комсомольской правде – Нижний Новгород» жители поселка Новосмолинский.

Однако к ее мужу Батыру Хидиралиеву в поселке относятся хорошо.

- Они сами живут в Мулино (около 9,5 километров от поселка Новосмолинский – прим. ред.), а в Новосмолинском на рынке у него есть небольшой магазинчик, где продают поддержанные телефоны, а также занимаются ремонтом телефонов, - рассказали жители поселка. – Ее мы тоже иногда видели, но она обычно просто ходила по городу.

Как только стало известно об исчезновении Любови Хидиралиевой, волонтеры начали поиски.

- Мы разместили информацию в социальных сетях и СМИ, - рассказала главный инфорг РСО «Рысь» Надежда Ермолаева. – До среды, 10 июля, шел только информационный поиск, а потом было принято решение прочесать лесополосу, которая прилегает к кафе.

Муж с друзьями тоже искали ее. Но Любовь, как сквозь землю провалилась. Меж тем дома ее ждали сын и дочка примерно 4-6 лет.

- Как только она узнала, что ее ищут, она связалась со своим братом в Забайкальском крае и сказала, что с ней все хорошо, - рассказал наш источник. – По голосу брат предварительно подтвердил, что это она. Позже поступила информация, что женщина поехала к своей подруге в Забайкальский край и сейчас находится у нее. Однако официальных данных пока нет, то есть местные сотрудники полиции не прислали письменное подтверждение.

По словам нашего источника, Любовь уже не первый раз убегает из дома, бросая малолетних детей. Но больше, чем на два дня она не пропадала. Почему она сбежала из дома и как она попала в Забайкальский край, будет выяснять полиция.

ИСТОЧНИК KP.RU

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