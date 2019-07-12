2019-07-12T16:10:06+03:00
Общество

Tele2 в Нижнем Новгороде 15 июля проведет социальный «День открытых людей»

Сотрудники разных подразделений Tele2 вместо привычных офисов выйдут на работу в салоны и на улицы городов России, чтобы лично пообщаться с клиентами
Эльвира ОСИПОВА
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Фото: Tele2Фото: Tele2
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Tele2 в Нижнем Новгороде 15 июля проведет четырнадцатую всероссийскую акцию «День открытых людей» под лозунгом «Переведи бабушку в интернет». В поддержку одноименного проекта сотрудники Tele2 в этот день не только выступят в роли промоутеров и консультантов, но и помогут пожилым людям освоить мобильный интернет.

15 июля сотрудники разных подразделений Tele2 вместо привычных офисов выйдут на работу в салоны и на улицы городов России, чтобы лично пообщаться с клиентами. Четырнадцатый «День открытых людей» поддержит запущенную ранее социальную кампанию «Переведи бабушку в интернет». Ее цель – привлечь внимание к неудобствам, с которыми сталкивается старшее поколение из-за неумения использовать современные технологии.

Сотрудники нижегородского филиала Tele2 выйдут на прямой диалог с абонентами в Нижнем Новгороде (салон в ТРК «Индиго» на Казанском шоссе), Дзержинске (салон в гипермаркете «Карусель» на улице Циолковского, д. 61), Чкаловске (салон на улице Пушкина, д. 51) и пос. Мулино (салон на улице Школьной).

Оператор подготовил активности в своих монобрендах, направленные на обучение старшего поколения современным технологиям. В салонах, участвующих в акции, сотрудники Tele2 расскажут старшему поколению, как пользоваться интернетом, мобильными приложениями, соцсетями и мессенджерами, а также покажут основные функции смартфона; а также помогут разобраться поколению в тонкостях технологий с помощью «Путеводителя по мобильному интернету». В нем в доступной манере объясняется, что такое интернет, как создать аккаунт пользователя и скачать приложение. Онлайн-версия путеводителя доступна на странице «Переведи бабушку в интернет», а печатное руководство распространяется в салонах связи оператора.

Также в рамках акции старшее поколение сможет воспользоваться комплексным предложением кампании «Переведи бабушку в интернет». В него входят комплект из смартфона с большим экраном, предустановленных приложений и «Путеводителя по мобильному интернету». Оператор предлагает приобрести одно из двух устройств по доступным ценам – Huawei Y6 Prime или Samsung Galaxy J2 Core.

Традиционно во всероссийской акции примут участие первые лица компании. Генеральный директор Tele2 Сергей Эмдин поедет в Обнинск, где он ответит на вопросы клиентов и расскажет посетителям монобренда об инновационных телеком-услугах.

Сотрудники Tele2 будут вместе с операторами обрабатывать обращения клиентов в четырех контактных центрах компании (Ростов-на-Дону, Челябинск, Иркутск и Саранск). Также в день акции команды службы поддержки отправятся в 13 городов России, чтобы обучить коллег работе в цифровом сервисе. Во всех регионах присутствия офисные сотрудники пообщаются с абонентами в онлайн-каналах – мессенджерах WhatsApp и Viber.

Сергей Эмдин, генеральный директор Tele2:

- Проект «День открытых людей» позволяет Tele2 открыто делиться информацией с клиентами из первых уст и получать от них обратную связь. Мы ценим эту возможность и учитываем пожелания абонентов при разработке тарифов и услуг, развитии сети и совершенствовании качества сервиса. На этот раз мы идем дальше и хотим внести вклад в решение проблемы цифрового неравенства поколений. Сегодня повседневные задачи удобно решать онлайн, но старшему поколению бывает непросто разобраться в современных технологиях. Tele2 хочет исправить эту ситуацию – «перевести» пожилых людей в интернет. В этом мы видим свою миссию – нести новое качество жизни потребителям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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