2019-07-12T12:57:41+03:00
Общество

«Мы еще можем его спасти»: Волонтеры просят помощи в поисках 85-летнего мужчины

Дедушка третьи сутки бродит в лесу под дождем в Нижегородской области
Юлия ДАНЧЕНКО
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Петр Курцев третьи сутки бродит в мокром лесу. Фото: ПСО "Волонтер"Петр Курцев третьи сутки бродит в мокром лесу. Фото: ПСО "Волонтер"
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Один в лесу

Третьи сутки нижегородские волонтеры ищут пропавшего 85-летнего мужчину Петра Курцева в деревне Тузеево Борского района Нижегородской области. Днем 10 июля примерно в 11.30 он ушел в ближайший лес за грибами и не вернулся.

- Заявка к нам поступила в ночь с 10 на 11 июля в 01.13. В это время волонтеры возвращались с поисков в Городецком районе, где на руках вынесли дедушку из леса, - рассказала «Комсомольской правде – Нижний Новгород» инфорг ПСО «Волонтер» Людмила. – Мы успели затормозить только один экипаж.

Несмотря на усталость и бессонную ночь, четверо волонтеров с Бора развернули машину и поехали в деревню Тузеево. К ним присоединились сотрудники полиции и МЧС – всего семь человек. До утра они ходили по лесу и звали Петра Курцева – так называемая работа на отклик. Вместе с ними искал дедушку и его внук.

- Он хорошо знает лес и до хрипоты кричал всю ночь, - рассказала Людмила.

Но ни какой реакции не было.

На следующий день на поиски приехали 30 волонтеров: это волонтеры ПСО «Волонтер», ПСО «Лиза Алерт», ПСО "Рысь", а также кинологи группы «ОНИКСС».

- Три разные собаки в разное время среагировали на одно и то же место, - говорит Людмила. – Наши волонтеры буквально на коленях все там прочесали. Но ни одежды, ни корзинки так и не нашли.

Никаких зацепок нет до сих пор.

Трудности поиска

Искать в пропавшего Петра Курцева в борском лесу тяжело. Деревня Тузеево очень маленькая и находится примерно в 80 километрах от Нижнего Новгорода. Кроме того, к самой деревне нет нормальной дороги, и легковые автомобили туда добраться не могут. Волонтерам помогает администрация поселка – поселковый глава предоставил им полноприводный УАЗик, который отвозит волонтеров к месту поиска.

Сам лес тоже очень сложный

- Здесь сплошные кустарники и болота, - рассказал координатор ПСО «Волонтер» Сергей Шухрин.

И самое страшное, что рядом непроходимый лес – настоящая тайга. Да и сотовая связь здесь работает плохо.

- Двое суток лил дождь, двое суток по сырому лесу в мокрой одежде бродит одинокий дедушка. А мы никак не можем его найти, - с болью в голосе говорит Людмила. - Его очень ждут дома жена, дети и внуки. Нам очень нужны люди! У нас не хватает добровольцев для поисков.

Волонтеры уже почти без сил. Они приезжают домой на несколько часов, чтобы хоть немного поспать, и снова возвращаются в мокрый лес на поиски.

Особые приметы

Рост Петра Курцева 180 сантиметров, телосложение среднее, волосы седые. Был одет в черную куртку, камуфляжную кепку, синий пиджак, зеленые камуфляжные штаны и зеленые резиновые сапоги.

Из особых примет – татуировка на запястье. А на шее крестик на белой веревочке.

Если вы видели Петра Курцева, сообщите на «горячую» линию ПСО «Волонтер» 8 (831) 291-51-51 и в полицию по телефону 102.

ВАЖНО!

Всех, кто хочет помочь найти дедушку, ждут с 15.00 в деревне Тузеево, дом №24. Координаты: 56.825743,43.874923.

Форма одежды - лес (по погоде). Обязательно возьмите с собой перчатки, сменную одежду, резиновые сапоги, дождевик, репеленты, рацию, фонарик, батарейки, воду, перекус, горячий чай или кофе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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