2019-07-05T16:47:59+03:00
Происшествия

Карманник вытащил у посетителя нижегородского ресторана 1 миллион рублей

В совершении этого преступления подозревается безработный рецидивист
Вероника КОТИК
Поделиться:
Карманник вытащил у посетителя нижегородского ресторана 1 миллион рублейКарманник вытащил у посетителя нижегородского ресторана 1 миллион рублейФото: Анастасия Осипова
Изменить размер текста:

Посещение ресторана в центре Нижнего Новгорода обернулось для 28-летнего нижегородца Игоря Викторова (имя героя изменено – прим. Ред.) настоящим разорением – неизвестный карманник умудрился вытащить у него из портмоне целый миллион рублей.

- Да, у меня при себе был 1 миллион рублей, - признался Игорь сотрудникам правоохранительных органов. – Я ненадолго отошел. А когда вернулся, денег уже не было.

В совершении этого преступления подозревается 35-летний житель Нижнего Новгорода. В настоящее время он нигде не работает. Ранее он уже был трижды судим по статье «Кража».

- Сейчас по данному факту проводится проверка, - сообщил «Комсомолке» источник в правоохранительных органах. – По ее итогам будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
«Я не виновата, но доказывать стаду бесполезно»: рассказ девушки, из-за которой ревнивый парень застрелил соперника в ТЦ «Эдем»
Лера призналась КП-Новосибирск, что не может собраться с силами и выйти на работу, ведь именно там погибли сразу два дорогих ей человека
Новости 24
На мосту через реку Гремячка в Воротынском районе пройдут профилактические работы
Число жалоб на вывоз мусора в Нижегородской области сократилось на 40%
Муниципалитетам передали ключи от 10 микроавтобусов для мобильных бригад
Роман Колосов покинул пост заместителя главы Нижнего Новгорода по транспорту и дорожному хозяйству
Руководители бутика «Интермода» на Покровке уклонились от уплаты налогов на 352 миллиона рублей
60 тысяч человек посмотрели трансляцию заключительного концерта фестиваля «Стрелка»
Лучшую бригаду скорой помощи выбрали в Нижегородской области
Водоканал начал капремонт водопровода на Московском шоссе
Глеб Никитин примет участие в совещании по вопросу реализации нацпроектов
Шесть лучших юных футболистов из Нижнего Новгорода поедут на сборы в академию «Зенита»
Два случая заболевания клещевым энцефалитом зафиксированы в Нижегородской области
Многофункциональная горка, двухэтажная беседка и домик на дереве появятся в одном из дворов Выксы
Регулируемый пешеходный переход появится на улице Карла Маркса в Нижнем Новгороде
Госдолг Нижегородской области снизился на 12,2 миллиарда рублей
Нижегородский центр раннего развития детей «Умная кроха» закрыли по решению суда
Восемь дворов и два общественных пространства будут благоустроены в Выксе в этом году
Экстренное предупреждение: Сильный ветер ожидается в Нижегородской области 4 июля