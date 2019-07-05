Карманник вытащил у посетителя нижегородского ресторана 1 миллион рублей

Посещение ресторана в центре Нижнего Новгорода обернулось для 28-летнего нижегородца Игоря Викторова (имя героя изменено – прим. Ред.) настоящим разорением – неизвестный карманник умудрился вытащить у него из портмоне целый миллион рублей.

- Да, у меня при себе был 1 миллион рублей, - признался Игорь сотрудникам правоохранительных органов. – Я ненадолго отошел. А когда вернулся, денег уже не было.

В совершении этого преступления подозревается 35-летний житель Нижнего Новгорода. В настоящее время он нигде не работает. Ранее он уже был трижды судим по статье «Кража».

- Сейчас по данному факту проводится проверка, - сообщил «Комсомолке» источник в правоохранительных органах. – По ее итогам будет принято процессуальное решение.