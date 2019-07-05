2019-07-05T16:37:00+03:00
Общество

Вопросы банковского и казначейского сопровождения обсудили на Экспертном совете ФАС России

Участники мероприятия обсудили Публичную декларацию целей и задач на 2019 год, а также проект доклада о состоянии конкуренции
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Вопросы банковского и казначейского сопровождения, а также проблемы оплаты исполненных контрактов обсудили участники Экспертного совета Федеральной антимонопольной службы России, в числе которых и генеральный директор АПЗ Олег Лавричев. Об этом сообщает пресс-служба Арзамасского приборостроительного завода.

Очередное заседание Экспертного совета в сфере ГОЗ, состоявшееся в ФАС России, началось с обсуждения поручений руководства антимонопольного ведомства. Участники мероприятия обсудили Публичную декларацию целей и задач на 2019 год, а также проект доклада о состоянии конкуренции.

Эксперты сошлись во мнении, что выстроенные системы банковского и казначейского сопровождения при всей эффективности контроля сокращают количество организаций, которые стремятся к выполнению оборонных заказов. Многие традиционные поставщики готовы либо переключаться на гражданские рынки, либо просят компенсировать в цене дополнительные транзакционные издержки. В частности, обсуждалась возможность закрытия отдельного счета исполнителями, которые участвуют в поставках продукции ГОЗ, после исполнения контракта.

– В процессе заседания ЭС были рассмотрены и одобрены наши предложения по внесению изменений и дополнений в ФЗ-275 «О ГОЗ», призванные облегчить работу контрагентов по госконтрактам. То есть исполнитель ГОЗ, полностью выполнив условия контракта, должен иметь возможность списать с отдельного счета денежные средства, не дожидаясь исполнения госконтракта со стороны головного исполнителя. Это же касается и перечисления прибыли исполнителям, которые участвуют в поставках продукции, после исполнения очередного этапа контракта, – прокомментировал генеральный директор АПЗ, член ЭС Олег Лавричев.

Все поддержанные Экспертным советом предложения по внесению изменений в ФЗ-275 будут направлены Федеральной антимонопольной службой в Правительство, Минобороны и Госдуму для дальнейшего рассмотрения.

Следующее выездное заседание ЭС ФАС пройдет на базе Арзамасского приборостроительного завода имени Пландина в сентябре.

ИСТОЧНИК KP.RU

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