Вопросы развития промышленности России и Румынии обсудили за круглым столом

3 июля 2019 года в Торгово-промышленной палате Нижегородской области состоялся круглый стол «Устойчивое развитие промышленного производства» с участием делегации из уезда Прахова (Румыния). Об этом сообщает пресс-служба ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез».

Мероприятие, cоорганизатором которого выступила Компания «ЛУКОЙЛ», в частности, крупное нефтеперерабатывающее предприятие региона «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез», состоялось в рамках делового визита делегации уезда Прахова (Румыния) в Нижегородскую область. В состав делегации вошли: президент Торговой палаты уезда Прахова Аурелиан Гогулеску, депутат Парламента Румынии Лаура Моагхер, вице-мэр города Плоешти Кристиан Ганеа, проректор нефтегазового университета уезда Прахова Михаил Минеску, президент по деловому климату уезда Прахова Национального совета предпринимателей Флорин Дума и исполнительный генеральный директор S.C. «PETROTEL LUKOIL» S.A. Алексей Коваленко.

Участие в круглом столе также приняли представители министерства экологии и природных ресурсов, министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области, Комитета по экологии и природопользованию Законодательного собрания региона, генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» А.Ю.Богданов, заместитель генерального директора по связм с общественностью А.А. Гребень, начальник отдела экологии В.В.Шувалов, а также представители ООО «РусВинил» и ООО «СИБУР-Кстово».

В ходе круглого стола состоялся обмен лучшими практиками по вопросам устойчивого развития промышленного производства и обсуждены вопросы экологической безопасности. Завершилась встреча подписанием соглашения о сотрудничестве между Торгово-промышленной палатой Нижегородской области и Торгово-промышленной палатой уезда Прахова (Румыния). Соглашение подписали генеральный директор ТПП НО Иван Разуваев и президент Торговой палаты уезда Прахова Аурелиан Гогулеску.

На второй день пребывания на Нижегородской земле делегация из Румынии посетила три промышленные площадки, расположенные в промзоне города Кстово, подробно ознакомившись с работой каждой из них, а также социально значимые объекты в Кстове, которые активно участвуют в конкурсе социальных и культурных проектов ПАО «ЛУКОЙЛ», - Дворец культуры нефтехимиков, ФОК «Волжский берег» и Международную Олимпийскую Академию Спорта.