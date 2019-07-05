«За 10 дней до смерти его укусил клещ»: Житель Нижнего Новгорода скончался в больнице от отека мозга

В начале июля в одной из нижегородских больниц от сильнейшего отека мозга скончался 33-летний Дмитрий Костин (фамилия изменена – прим.ред.). Медицинская экспертиза пока еще не была проведена, но родственники мужчины утверждают – состояние здоровья Дмитрия резко ухудшилось после того, как его укусил клещ.

«Врачи не давали шансов на выживание»

Как рассказал «Комсомолке» Михаил Осин - брат погибшего мужчины – в июне Дмитрий отдыхал с компанией друзей на даче за Нижним Новгородом. Там-то и подцепил клеща.

- В тот же день у него появилась сильная слабость, ноги отказали, а температура тела поднялась к 40. В таком тяжелом состоянии Дима пролежал дома три или четыре дня, - рассказал Михаил.

Родственники вызвали скорую помощь только после того, как нашли 33-летнего мужчину без сознания.

- Врачи не давали никаких шансов на выживание. Они сразу госпитализировали его в 33-ю больницу, - с грустью вспоминает брат погибшего, - там он пролежал чуть больше недели.

Дмитрий умер 1 июля около полудня. Причина – отек мозга. Из-за чего именно образовалось заболевание, пока неизвестно. Это станет известно только после проведения экспертизы. Однако родственники и друзья нижегородца уверены – все произошло из-за того клеща.

А был ли клещ?

В министерстве здравоохранения информацию о гибели мужчины в результате укуса клеща опровергли.

- Это не соответствует действительности, - говорится в ответе на запрос «Комсомолки». В пресс-службе управления Роспотребнадзора по Нижегородской области заявили то же самое: никто от энцефалита в нашем регионе не умирал.

Однако в ведомстве рассказали, что в 2019 году в Нижегородской области были зафиксированы два случая заболевания клещевым вирусным энцефалитом. Первый заболевший выпил некипяченое козье молоко, а второй не сдал клеща на исследование.

ОФИЦИАЛЬНО

На сегодняшний день прививки от клещей сделали около 3,5 тысячи жителей Нижегородской области, в планах привить еще порядка пяти тысяч человек.

Кроме того, по данным на 4 июля, в лабораториях Роспотребнадзора в регионе исследовано порядка 7,3 тысячи клещей. В 29 из них обнаружен антиген к вирусу клещевого энцефалита, а в 148 - ДНК боррелий.