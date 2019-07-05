Комплекс радиоразведки на базе беспилотника «Грач» представлен АПЗ на форуме «Армия-2019»

Комплекс радиоразведки на базе БПЛА ВТ «Грач» производства АО «Арзамасский приборостроительный завод» был представлен на международном военно-техническом форуме «Армия-2019». Новинка получила диплом I степени за лучшую инновационную разработку, сообщает пресс-служба АПЗ.

«Армия-2019» для Арзамасского приборостроительного завода стала еще одним шагом на пути к созданию принципиально нового для предприятия изделия. Ровно год назад на форуме широкой общественности была представлена разработка арзамасских приборостроителей – беспилотный летательный аппарат вертолетного типа БПЛА ВТ «Грач». Дистанционно управляемый вертолет привлек внимание министра обороны России Сергея Шойгу. Тогда глава военного ведомства поставил задачу – к «Армии» 2019 года представить макетный образец, прошедший летные испытания. В этом году АПЗ представил беспилотник уже на собственном стенде. Рядом была развернута экспозиция и Военно-воздушной академии с комплексом радиоразведки на базе того же «Грача», но с видоизмененным корпусом.

Беспилотник «Грач» – совместная разработка АПЗ, Военно-воздушной академии (ВВА), Арзамасского приборостроительного конструкторского бюро (АПКБ), которая ведется более года. К работе был подключен и Московский авиационный институт (МАИ).

- В первый день работы «Армии-2019» Сергею Шойгу показали макет беспилотника, прошедший испытания и получивший положительное заключение военно-технического эксперимента. Теперь мы надеемся, что нас поддержат заказом на ОКР, который позволит доработать «Грача» в соответствии с техническим заданием военных, касающимся обеспечения всех задач военно-технической разведки и устойчивой радиосвязи. Наша задача – получить аппарат, полностью состоящий из отечественных комплектующих. К сожалению, в России пока не производится двигатель внутреннего сгорания с теми показателями мощности, которые обеспечивают нам все необходимые тактико-технические характеристики для носителя с грузом до 40 кг. Сейчас «Грач» летает с двигателем импортного производства. После открытия ОКР мы будем решать эту проблему совместно с отечественными предприятиями, у которых есть опыт и потенциал для создания таких деталей, - рассказал генеральный директор АО «АПЗ» Олег Лавричев.

Комплекс разведки на базе дистанционно управляемого вертолета призван заменить уже устаревшие методы ведения радиоразведки.

– Данная разработка позволяет из одной точки пространства находить координаты источников радиоизлучений и определять их местоположение. Также уникальной особенностью является система локальной радионавигации, – объясняет старший научный сотрудник ВВА капитан Константин Титов. – Например, сегодня требуется развернуть две станции радиоразведки и, так сказать, дореволюционным методом определить координаты источников радиоизлучения. Наша разработка позволяет, подняв вертолет на высоту 3-4 км, определить источники радиоизлучений. Таким образом, наряд сил и средств снижается в два раза.