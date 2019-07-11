Началась реставрация Нижегородского ипподрома

На Нижегородском ипподроме, который был заброшен несколько лет, закипела работа: тракторы, бульдозеры, экскаваторы, постоянно что-то привозят большие грузовики. Но нет никаких объявлений и аншлагов, которые бы рассказали о том, что здесь происходит. И по городу поползли слухи, что вместо ипподрома будет то ли жилой комплекс, то ли торговый центр.

«Комсомольская правда – Нижний Новгород» решила во всем разобраться.

Строительство идет полным ходомФото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

Жизнь на манеже

Главный вход на ипподром перекрыла новая автостанция «Щербинки» и зайти через него сейчас нельзя. Мы отправились через дополнительный, который находится дальше по старой объездной дороге.

Перед въездом стоит шлагбаум, за которым полным ходом идут строительные работы. Справа возводится павильон, слева – готовится место под какую-то площадку, а между ними дорога из светлого щебня. И только старые кирпичные конюшни со словом «ипподром» напоминают о том, что здесь находится.

Мы прошли дальше. И оказалось, что стройка кипит только в начале пути, а дальше - мирная и спокойная жизнь лошадей. Какие-то лошади бегают в загонах, какие-то находятся в конюшне, сотрудники занимаются уборкой.

Новый павильонФото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

- У нас идет реконструкция, - объяснили нам сотрудники ипподрома.

Лошадей с привычного места никто не выгоняет, владельцы все также приезжают к своим любимцам и проводят тренировки. А вот о том, что планируется сделать на ипподроме, сотрудники, к сожалению, не знают. Однако строители работают каждый день по 12 часов в сутки.

Конюшни содержатся в идеальной чистотеФото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

Отдых для всей семьи

Ситуацию прояснили в АО «Российские ипподромы», которым принадлежит Нижегородский ипподром.

- С 1 июня 2019 года мы заключили долгосрочный договор аренды и передали данный имущественный комплекс ООО «Моби», который занимается производством мебели, - рассказал «Комсомольской правде – Нижний Новгород» заместитель генерального директора АО «Российские ипподромы» Сергей Климов. - Инвестор готов вкладывать инвестиции в ипподром. Согласно договору, он не имеет права допустить срывы в работе ипподрома и должен обеспечить выполнение календарного плана. Также он обязан будет оплачивать и проводить соревнования, испытания племенных лошадей. Нами уже согласован календарный план розыгрышей традиционных призов.

Заброшенные здания на ипподромеФото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

По словам Сергея Климова, АО «Российские ипподромы» совместно с ООО «Моби» разрабатывают проект реставрации Нижегородского ипподрома. А также они обратились к правительству Нижегородской области и властям города с просьбой о помощи.

- Мы сейчас готовим соглашение с губернатором и правительством Нижегородской области, чтобы правительство и администрация Нижнего Новгорода помогла без проволочек согласовывать возникающие вопросы, - подчеркнул Сергей Климов. - Город обещал выделить дополнительные земли, чтобы можно было построить гостиницу, детский городок. Мы хотим, чтобы это был комплекс конно-спортивной направленности, куда нижегородцы будут приходить с удовольствием.

Генеральный директор ООО «Моби» Андрей Канисев рассказал «Комсомолке», что сейчас идут предварительные работы, так как проекта реконструкции еще нет. Однако с уверенностью можно сказать, что ипподром возродится. Здесь появятся новые административные здания, зрительские места, новый манеж для соревнований, конюшни. Кроме того, планируется, что Нижегородский ипподром будет закупать своих лошадей и нанимать жокеев для скачек.

Несмотря на большие разрушения, которые достигают 90 процентов, Андрей Канисев предположил, что к 800-летию Нижнего Новгорода на Нижегородском ипподроме уже можно будет провести скачки и устроить праздник.

Размеренная жизнь лошадей на ипподромеФото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

Борьба за ипподром

Еще год назад Нижегородский ипподром был на грани закрытия. Перед чемпионатом мира по футболу АО «Российские ипподромы» подписали приказ о его консервации. Как оказалось, у Нижегородского ипподрома огромные долги - около 1,7 миллионов рублей, множество предписаний пожарный, в том числе касающиеся аварийного административного здания. Справиться со всеми проблемами АО «Российские ипподромы» не могли.

Жизнь на ипподроме поддерживали 14 коневладельцев, которые несколько лет оплачивали не только аренду за конюшни, но и все коммунальные платежи и содержание инженерных коммуникаций. На свои деньги они организовывали бега и иные спортивные соревнования, восстановили систему освещения, отремонтировали конюшни, завезли грунты и обустроили загоны для лошадей. Именно они в прошлом году подняли тревогу, когда над ипподромом нависла угроза закрытия.

Сотрудники ипподрома заботятся обо всех лошадяхФото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

Вопросом заинтересовались в правительстве Нижегородской области.

- Сейчас АО ведет переговоры с АКБ «Пересвет» по заключению мирового соглашения во избежание процедур банкротства. Кроме того, Нижегородской ипподром включен в проект долгосрочной программы развития АО «Росипподромы», которая находится на согласовании в правительстве Российской Федерации, - пояснил Сергей Баринов.

Тогда же АО «Российские ипподромы» выделили почти полмиллиона рублей на ремонт. На эти деньги должны были демонтировать фанеры на окнах аварийного здания, окрасить фасады и расчистить старую краску. На эти работы предполагалось потратить 315 тысяч рублей. Также АО «Российские ипподромы» готовы были потратить 132,5 тысяч рублей на ремонт осветительной системы: укладка нового кабеля и установка 12 уличных фонарей.

Аварийное здание администрации Нижегородского ипподромаФото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

Тогда этих мер хватило, чтобы не закрывать Нижегородский ипподром. Сейчас же началось его полное восстановление. Договор аренды с ООО «Моби» заключен на три года. Однако в АО «Российские ипподромы» настроены на продолжении отношений с инвестором.

- Мы посмотрим, как выполняются обязательства с одной и другой стороны. И, исходя из этого, будем готовить более серьезный инвестиционный договор, - объяснил Сергей Климов.

Если все сложится удачно, то у Нижнего Новгорода снова появится ипподром, где можно будет развивать рысистый конный спорт, а также заниматься и отдыхать всей семьей.