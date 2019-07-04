Летом в Нижегородской области планируется регистрация более 8 тысяч браков

Традиционно свадебный сезон проходит летом, но в течение всего года есть так называемые красивые даты, во время которых наибольшее количество молодых пар хотят заключить брак. О том, в какие дли было заключено больше всего браков, рассказала руководитель главного управления ЗАГС Нижегородской области Ольга Краснова.

Самыми востребованными в 2019 году стали 19.04.19 (пятница) – в этот день было заключено 98 браков, на Красную горку (с 03 по 12 мая) семейными узами связала себя 451 пара, во время марафона в честь Дня семьи, любви и верности (с 3 по 14 июля) ожидается заключение 1 078 браков. На 19.07.19 (пятница) подано 441 заявление, на 09.08.19 (пятница)- 337 заявлений и на 19.09.19 (четверг) – 104 заявления.

Всего же летом 2019 года планируется зарегистрировать более восьми тысяч браков.

Кроме того, влюбленные уже начали подавать заявление на заключение брака в следующем году. Таким образом, на 2020 год подано уже 24 заявления. Первыми, конечно, расходятся опять же красивые даты. Так, на 20.02.20 подано десять заявлений. Есть желающие вступить в брак 20.03.20, 20.06.20, 20.08.20 и 10.10.20.

Также Ольга Краснова напомнила, что подать заявление на регистрацию брака можно через портал Госуслуги. Это не только удобно, но и выгодно, так как в этом случае вам предоставляется 30-процентая скидка при оплате госпошлины по безналичному расчету.