«Цены выросли в 2 раза!»: Жители Борского района жалуются на рекордное повышение стоимости проезда

Жители сразу нескольких сел Борского района на днях ощутили на себе, что такое рекордное повышение стоимости проезда – на некоторых маршрутах с 1 июля цены выросли аж в два раза! И это при том, что для большинства жителей муниципальный автобус является едва ли не единственным средством связи с «большой землей» - городом Бором.

- Наше село находится в 50 километрах от Бора, - рассказывает жительница села Чистое поле Софья Сафарова. – У большинства жителей собственной машины нет – вся надежда на пригородный автобус. А как еще доберешься до города? У нас там и банк, и больница – да почти все. Здесь все местные работают либо в Нижнем Новгороде, либо на Бору – без транспорта никуда.

Вот только этот транспорт с 1 июля для местных жителей стал по-настоящему золотым – на некоторых маршрутах стоимость проезда возросла почти в два раза.

- Если раньше мы от Чистого Поля до Линды доезжали за 35 рублей, то теперь за этот же путь приходится отдать 60 рублей, - рассказывают местные жители. – А от Линды до села Спасское и вовсе требуют 90 рублей! Мы такими темпами половину зарплаты будем за проезд отдавать!

Впрочем, сами перевозчики уверяют, что такое повышение – вынужденная мера. И виной всему сложившаяся экономическая ситуация.

- Стоимость проезда на маршруте № 126 от станции Линда до села Спасское долгое время была ниже предельного тарифа и составляла 61 рубль, а до села Чистое Поле – 42 рубля. С 1 сентября 2017 года в связи с введением тарифных зон стоимость проезда еще и снизилась: до села Спасского – 50 рублей, а до села Чистое Поле – 35 рублей, - напомнили «Комсомолке» в администрации городского округа Бор. – Однако существующая экономическая ситуация, связанная с ростом цен на горюче-смазочные материалы и убытками из-за перевозки льготных категорий пассажиров, вынудила Борский ПАП с 1 июля 2019 года воспользоваться предоставленным правом и установить стоимость проезда согласно тарифу. В частности, цена билета до села Спасское составит 90 рублей, а до Чистого Поля – 60 рублей.

Раньше на этом маршруте работали и частные перевозчики. Но все они уже ушли с рынка.

- Предприниматели прекратили свою деятельность из-за низкой доходности перевозок, - объяснили в администрации. – Теперь вся нагрузка по перевозкам, в том числе социальным, легла на муниципальный транспорт.

Единственные, кого повышение никак не коснулось, это льготники. И пенсионеры, и школьники могут и дальше ездить спокойно.

- Стоимость льготных и коммерческих проездных билетов не меняется и нагрузка на социально незащищенные слои населения и на жителей, постоянно пользующихся общественным транспортом, не увеличится, - пообещали в администрации Бора.