«Я поддался!»: Олег Тактаров проиграл в соревнованиях с собственным сыном

Знаменитый голливудский актер и спортсмен Олег Тактаров едва ли не впервые проиграл – причем уступил он своему же маленькому сыну. Трогательное видео с совместной зарядки в Калифорнии спортсмен опубликовал на своей странице в Instagram.

- Иногда надо и проигрывать. Зарядка, - подписал это видео сам Олег Тактаров.

На видео видно, как папа с сыном на скорость взбираются по высоченной опоре качели.

Правда, самому актеру так и не удается добраться до верхушки опоры. Да и в скорости он заметно уступает сыну.

- Папа не долезет! – смеются ставшие свидетелями тренировки друзья актера.

- Я поддался, - тут же оправдывается сам актер.

Впрочем, подписчики Олега Тактарова не видят в этом проигрыше ничего предосудительного – дескать, наши дети и должны быть лучше нас.

olegtaktarov_official Иногда надо и проигрывать Зарядка

- Слышал когда Олег был помоложе, он лез при помощи одной руки, а иногда и без рук вообще, - напомнил paashuta.

- Серьезно? Проигрывать? Да вы ему просто фору дали - в свое время, уверен, вы бы на одной руке залетели. Вы – легенда, - уверен mordovin.maxim90

- Олежка, приятно наблюдать, как ученик превзошёл учителя, - согласился sergey_leon_idovich12. - Cразу видна рука истинного учителя. Мы не вечны, но наши дети должны быть лучше нас.