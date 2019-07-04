Поваленные деревья и кирпичи на машинах: Опубликованы фото и видео урагана в Нижегородской области

Около полудня 3 июля 2019 года МЧС выпустило экстренное предупреждение - грозы и сильные порывы юго-западного ветра до 15 метров надвигаются на Нижегородскую область. Многие не придали этому значения, однако через пару часов в социальных сетях появились многочисленные кадры, на которых видно, как бушующий ураган с корнем вырывает деревья и сносит машины.

Под деревьями оказались несколько машинФото: СОЦСЕТИ

Пострадавшие нашлись в каждом районе Нижнего НовгородаФото: СОЦСЕТИ

Мощный ветер и сильный ливень обрушились на регион днем 3 июляФото: СОЦСЕТИ

Мощный ветер с корнями вырывал деревьяФото: СОЦСЕТИ

Фотографии присылали в основном жители Нижнего Новгорода. Так, на улицах Успенского, Куйбышева, Мечникова сильный ветер уронил деревья прямо на автомобили. А житель микрорайона рядом с Мещерским озером выложил видео, на котором видно, как на площадку рядом с детским садом рухнуло дерево, а веранды разрушились.

На Мещере разрушилась площадка детского садаФото: СОЦСЕТИ

- Хорошо, что дети там от дождя не прятались, - написали в комментариях нижегородцы.

А вот в Дзержинске рухнул строительный забор. В результате несколько кирпичей упали на стоящие рядом автомобили.

Нижегородцы публикуют фото последствий урагана, который прошел 3 июляФото: СОЦСЕТИ

КСТАТИ

Сильный ветер и дожди сохранятся в Нижегородской области еще в течение двух недель. Температура воздуха не превысит 22 градусов.

Сотрудники МЧС рекомендуют нижегородцам держаться в стороне от линий электропередач, деревьев, легких построек и слабо укрепленных конструкций во время грозы. Сотовый телефон в таких случаях лучше отключать. Не забывайте также, что во время грозы нельзя купаться, а дома следует отключить все бытовые и электроприборы.

А ЕЩЕ БЫЛ СЛУЧАЙ

30 мая 2018 года на Нижний Новгород обрушился сильный ураган, который буквально перевернул весь город. 757 населенных пунктов в 25 муниципальных образованиях остались без света. Это 51 888 жилых домов с населением 14 8711 человек, из них 19 211 – это дети. Пострадали 126 социально-значимых объектов, более 70 транспортных средств и кровли у 87 зданий. За медицинской помощью обращались 29 человек. Кроме того, ураган повредил кровлю на Георгиевской, Северной и Белой башнях и обрушил около сорока деревьев в Нижегородском кремле.