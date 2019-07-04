2019-07-04T11:33:53+03:00
Звезды

«Подтяните орфографию»: Подписчики раскритиковали Ирину Пегову за безграмотность

Актриса похвалилась новым костюмом перед полетом в Казань
Василий КРОТОВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Подписчики раскритиковали Ирину Пегову за безграмотность.Подписчики раскритиковали Ирину Пегову за безграмотность.Фото: Личная страница героя публикации в соцсети
Изменить размер текста:

Отправляясь в Казань самолетом «Сергей Соловьев», актриса Ирина Пегова решила поделиться с подписчиками своими знаниями о судьбе великого российского историка, составившего знаменитую «Историю России с древнейших времен».

- Давно я не летала! Борт имени историка Сергея Соловьева! В качестве домашнего учителя с 1842 года Соловьёв путешествовал со Строгановыми по Европе, - рассказала актриса своим подписчикам. - Там молодой ученый имел возможность посещать лекции выдающихся историков современности. В 1845 году, уже в России, Соловьёв защитил магистерскую диссертацию по теме «Об отношениях Новгорода к великим князьям», в 1847-м защитил докторскую диссертацию с работой на тему «История отношений между русскими князьями Рюрикова дома». В 1851 году свет увидел первый из 29 томов «Истории России с древнейших времен» – главного труда жизни Соловьёва, принесшего ему известность в России и Европе.

Однако в полной мере блеснуть своей эрудицией актрисе не удалось – один из подписчиков тут же раскритиковал ее за безграмотность.

- Ира, при всем уважении к вам умоляю: подтяните орфографию, - отчитал актрису alex_sntnorddd.. - Ну нельзя актрисе так безграмотно писать. Еще раз простите. Просто очень режет глаз.

Впрочем, остальные подписчики заняли сторону актрисы и принялись выискивать ошибки у самого внимательного поклонника.

- Может у нее Т-9, он ошибки делает, - предположила irinsurmil71. - И чтобы Ваши глазки так не страдали, не резали, не заходите на ее страницу! Будьте здоровы!

- А вы подтяните пунктуацию, "учитель", - поддержала ее magi2706.

Ну, а пока одни поклонники разбирали вопросы пунктуации и орфографии, другие – любовались новым нарядом актрисы. Серый костюм в белую полоску и с большой красной розой на груди вызвал нешуточный интерес со стороны подписчиков актрисы.

pegovairinapegovairina
Давно я не летала ! Борт имени историка Сергея Соловьева!
15337 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

- Скажу честно, этот костюм ВЫ украсили, - отметила tanya_belo.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Нижегородский центр раннего развития детей «Умная кроха» закрыли по решению суда
Восемь дворов и два общественных пространства будут благоустроены в Выксе в этом году
Экстренное предупреждение: Сильный ветер ожидается в Нижегородской области 4 июля
Два человека погибли в перевернувшейся иномарке под Городцом
Суд закрыл незаконный детский лагерь в Дзержинске
Светофор у Канавинского моста начал работать в новом режиме
Глеб Никитин предложил создать клуб губернаторов по повышению эффективности госуправления
Нижегородскую область назвали лидером в России по повышению производительности труда
Нижегородские волонтеры отправились в Иркутскую область на помощь пострадавшим от наводнения
Глеб Никитин представил проект «Национального института производительности»
Более ста медицинских учреждений Нижегородской области включились в «Эффективную губернию»
Нижний Новгород может стать столицей стрит-арта
48 районов и городов Нижегородской области переходят на электронный документооборот
Телекомпания «Волга» проведет прямую трансляцию финального концерта фестиваля оперного искусства на Стрелке
Предприятия Нижегородской области увеличили объем дополнительных заказов в три раза
16 улиц будут отремонтированы в Нижнем Новгороде на этой неделе
МЧС: Грозы и сильный ветер надвигаются на Нижегородскую область
Аркадий Дворкович высоко оценил представленные нижегородскими компаниями инновационные разработки
275 проектов по повышению эффективности предоставления госуслуг реализуются в Нижегородской области
Более 200 километров дорожного полотна отремонтировано в Нижегородской области
Глеб Никитин принял участие в заседании президиума совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и нацпроектам
Девять детских садов начнут строить в Нижнем Новгороде в 2020 году
Фестиваль «Русская Тоскания» пройдет в Нижегородской области с 19 по 21 июля