«Подтяните орфографию»: Подписчики раскритиковали Ирину Пегову за безграмотность

Отправляясь в Казань самолетом «Сергей Соловьев», актриса Ирина Пегова решила поделиться с подписчиками своими знаниями о судьбе великого российского историка, составившего знаменитую «Историю России с древнейших времен».

- Давно я не летала! Борт имени историка Сергея Соловьева! В качестве домашнего учителя с 1842 года Соловьёв путешествовал со Строгановыми по Европе, - рассказала актриса своим подписчикам. - Там молодой ученый имел возможность посещать лекции выдающихся историков современности. В 1845 году, уже в России, Соловьёв защитил магистерскую диссертацию по теме «Об отношениях Новгорода к великим князьям», в 1847-м защитил докторскую диссертацию с работой на тему «История отношений между русскими князьями Рюрикова дома». В 1851 году свет увидел первый из 29 томов «Истории России с древнейших времен» – главного труда жизни Соловьёва, принесшего ему известность в России и Европе.

Однако в полной мере блеснуть своей эрудицией актрисе не удалось – один из подписчиков тут же раскритиковал ее за безграмотность.

- Ира, при всем уважении к вам умоляю: подтяните орфографию, - отчитал актрису alex_sntnorddd.. - Ну нельзя актрисе так безграмотно писать. Еще раз простите. Просто очень режет глаз.

Впрочем, остальные подписчики заняли сторону актрисы и принялись выискивать ошибки у самого внимательного поклонника.

- Может у нее Т-9, он ошибки делает, - предположила irinsurmil71. - И чтобы Ваши глазки так не страдали, не резали, не заходите на ее страницу! Будьте здоровы!

- А вы подтяните пунктуацию, "учитель", - поддержала ее magi2706.

Ну, а пока одни поклонники разбирали вопросы пунктуации и орфографии, другие – любовались новым нарядом актрисы. Серый костюм в белую полоску и с большой красной розой на груди вызвал нешуточный интерес со стороны подписчиков актрисы.

pegovairina Давно я не летала ! Борт имени историка Сергея Соловьева!

- Скажу честно, этот костюм ВЫ украсили, - отметила tanya_belo.