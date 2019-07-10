2019-07-10T12:01:14+03:00
Общество

Нижегородцы оценили понедельники с Tele2

В рамках акции оператор выдал более 4 тысяч уникальных промокодов, по которым каждый первый день недели абоненты могли получить бесплатный кофе или бургер за полцены
Эльвира ОСИПОВА
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Фото: Tele2Фото: Tele2
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Tele2 подводит итоги программы «Понедельники Tele2», реализованной для клиентов компании в Нижегородской области. В рамках акции оператор выдал более 4 тысяч уникальных промокодов, по которым каждый первый день недели абоненты могли получить бесплатный кофе или бургер за полцены.

Tele2 в Нижегородской области реализовала программу «Понедельники Tele2», в рамках которой каждый абонент оператора мог получить в первый будний день недели особые привилегии. В сети кофеен «MOLOKO» клиенты Tele2 получали бесплатную чашку кофе, а в сети бургерных «Ты+Бургер» можно было перекусить бургером за полцены. Акция действовала с 15 мая по 24 июня включительно в Нижнем Новгороде и Дзержинске.

По итогам акции за шесть недель оператор выдал 4300 уникальных промокодов для получения понедельничных бонусов. Наибольшую активность пользователей оператор зафиксировал в первую неделю реализации программы – в период с 15 по 20 мая Tele2 выдала четвертую часть всех участвующих в акции промокодов.

Акция «Понедельники Tele2» реализована в рамках постоянно действующей программы лояльности «Больше». Клиенты компании могут покупать товары или пользоваться услугами выгоднее благодаря специальным условиям от многочисленных партнеров, возвращать деньги за покупки на счет мобильного телефона, а также посещать закрытые кинопоказы и другие мероприятия. Чтобы воспользоваться предложением оператора, нужно зайти в личный кабинет на сайте оператора или в приложении «Мой Tele2», выбрать интересующий бонус и кликнуть на кнопку «Активировать». После этого на номер абонента придет SMS с промокодом, по которому можно воспользоваться предложениями Tele2.

ИСТОЧНИК KP.RU

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