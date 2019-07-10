2019-07-10T11:45:14+03:00
Общество

Комьюнити-центр, площадка для молодоженов и ярмарочная площадь: Как изменится парк имени Гайдара в Арзамасе после благоустройства

Планируется, что работы будут выполнены до декабря 2019 года
Валерия ГРОМОВА
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Фото: пресс-служба правительства Нижегородской областиФото: пресс-служба правительства Нижегородской области
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В Арзамасе продолжаются работы по благоустройству парка культуры и отдыха имени Гайдара. В 2018 году город победил в конкурсе «Малые города и исторические поселения», за что получил грант в размере 50 миллионов рублей.

- Средства на его реализацию выделены не только в рамках победы в конкурсе, но и в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Общая сумма, которая будет направлена на благоустройство, составит более 103 миллионов рублей, - подчеркнул губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

После благоустройства в парке появятся комьюнити-центр, площадка для молодоженов, велодорожка и дорожка для скандинавской ходьбы, а также сцена, ярмарочная площадь и конструкция «Звезда Гайдара», украшением которой станут арт-объекты из произведений писателя.

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

По словам руководителя института развития городской среды Нижегородской области Дарьи Шориной, одним из важных моментов концепции проекта является сохранение истории города.

- Во время исследований мы выяснили, что именно на территории парка добывалась глина, из которой делали кирпичи и стоили здания в Арзамасе. Поэтому в комьюнити-центре предусмотрено использование глины, то есть там можно будет сделать из нее, например горшок. Сам материал также будет добываться непосредственно в парке, - объяснила она.

Отмечается, что вырубать деревья в парке имени Гайдара будут по минимуму. Планируется, что первый этап благоустройства завершится до середины сентября, а полное преображение – к декабрю 2019 года.

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

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ИСТОЧНИК KP.RU

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