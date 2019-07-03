На Гребном канале загорелся дебаркадер

Сегодня все нижегородцы, прогуливающиеся в районе Гребного канала, стали свидетелями серьезного пожара – там загорелся дебаркадер. Огромные клубы дыма, толпы пожарных и вырывающиеся языки пламени – посмотреть на это сбежалось немало прохожих.

Общая площадь пожара составила 200 метров. ФОТО: ГУ МЧС России по Нижегородской области.

- Да, на Гребном канале действительно сегодня вспыхнул пожар, - подтвердили «Комсомолке» в пресс-службе ГУ МЧС России по Нижегородской области. – Сообщение о возгорании поступило в Центр управления в кризисных ситуациях в 13:37. На место происшествия сразу же выехало несколько пожарных расчетов. Общая площадь возгорания составила 200 квадратных метров. С территории дебаркадера был эвакуирован один человек. Пострадавших и погибших в результате пожара нет.

В тушении пожара были задействованы 52 человека. ФОТО: ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Около 15:30 пожар на территории дебаркадера был полностью потушен. В ликвидации последствий возгорания были задействованы 13 единиц техники и 52 человека личного состава. Причины пожара сейчас выясняются.