2019-07-03T16:29:23+03:00
Происшествия

На Гребном канале загорелся дебаркадер

Общая площадь пожара составила 200 квадратных метров [фото]
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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На Горьковском море загорелся дебаркадер. ФОТО: ГУ МЧС России по Нижегородской области.На Горьковском море загорелся дебаркадер. ФОТО: ГУ МЧС России по Нижегородской области.
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Сегодня все нижегородцы, прогуливающиеся в районе Гребного канала, стали свидетелями серьезного пожара – там загорелся дебаркадер. Огромные клубы дыма, толпы пожарных и вырывающиеся языки пламени – посмотреть на это сбежалось немало прохожих.

Общая площадь пожара составила 200 метров. ФОТО: ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Общая площадь пожара составила 200 метров. ФОТО: ГУ МЧС России по Нижегородской области.

- Да, на Гребном канале действительно сегодня вспыхнул пожар, - подтвердили «Комсомолке» в пресс-службе ГУ МЧС России по Нижегородской области. – Сообщение о возгорании поступило в Центр управления в кризисных ситуациях в 13:37. На место происшествия сразу же выехало несколько пожарных расчетов. Общая площадь возгорания составила 200 квадратных метров. С территории дебаркадера был эвакуирован один человек. Пострадавших и погибших в результате пожара нет.

В тушении пожара были задействованы 52 человека. ФОТО: ГУ МЧС России по Нижегородской области.

В тушении пожара были задействованы 52 человека. ФОТО: ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Около 15:30 пожар на территории дебаркадера был полностью потушен. В ликвидации последствий возгорания были задействованы 13 единиц техники и 52 человека личного состава. Причины пожара сейчас выясняются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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