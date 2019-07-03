«На людей им плевать»: Возле зоопарка «Лимпопо» закрыли парковку

Транспортный коллапс

- Мы полчаса кружили на машине в поисках места для парковки! В результате мы пришли в зоопарк злые, ребенок плачет – вместо отдыха сплошные нервы! – негодуют нижегородцы, которые приехали в зоопарк «Лимпопо».

Подобные отзывы наводнили социальные сети. А виной всему закрытие парковки возле зоопарка «Лимпопо».

Стоянка, рассчитанная на 300 машиномест, закрылась 1 июля, и возле зоопарка сразу же образовались пробки. Все, кто приезжает на автомобилях, вынуждены оставлять машину на дороге или в близлежащих дворах.

- Улочки узкие, места там мало, да и самим жителям вряд ли приятно, что у них теперь проходной двор, где опасно ходить, - рассуждает один из посетителей зоопарка Андрей Смирнов.

Новый дом для макак в зоопарке "Лимпопо"Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Более того, зоопарк сразу стал терять своих гостей.

- К нам часто звонят из других городов, например, из Владимира, спрашивают об удобствах зоопарка, так как решают, поехать им в Московский зоопарк или к нам, - рассказала «Комсомольской правде – Нижний Новгород» пресс-секретарь зоопарка Светлана Левкина. – Когда они узнают, что у нас нет парковки, то едут в Московский зоопарк.

Нижегородцы тоже стали отказываться от поездки в «Лимпопо» - добираться из верхней части города с маленькими детьми на общественном транспорте очень неудобно, поэтому нижегородцы стали искать другие места для досуга.

Те, кто о закрытии парковки узнал, приехав в «Лимпопо», идут жаловаться в администрацию зоопарка. Но там лишь разводят руками – парковка закрыта по решению суда.

"Вдруг опомнились"

Оказывается, год назад МРСК подал в суд на зоопарк «Лимпопо». Претензии у энергетиков просты - выполнение федерального закона. Согласно российскому законодательству, организация стоянки запрещена рядом с линиями электропередач. Суд поддержал МРСК, и зоопарку пришлось закрыть свою парковку.

Остается непонятным, почему о федеральном законе вспомнили лишь сейчас, ведь стоянка существует уже 15 лет.

- Может быть, сменилось руководство и теперь более жесткие требования, - рассуждает директор зоопарка «Лимпопо» Владимир Герасичкин в разговоре с «Комсомольской правдой – Нижний Новгород». – Если раньше они только усилили подвесы, чтобы не было обрыва контактного провода, то сейчас через суд запретили использовать стоянку.

За все годы, что существует парковка, МРСК лишь выдавал некоторые предписания, которые зоопарк полностью выполнял.

- Нужно было оградить эти опоры, зоопарк за свой счет сделал ограждения, была насыпана щебенка, сами опоры покрашены в зеленый цвет, а также установлены предупреждающие знаки, - рассказала «Комсомолке» пресс-секретарь зоопарка Светлана Левкина. - Также зоопарк подпиливал деревья, которые находились в опасной близости от линий электропередач.

Да и работникам МРСК подъехать к опорам ЛЭП стало намного проще. Раньше в этом месте был заросший пустырь, который после дождей превращался в болото. Теперь же здесь заасфальтированная площадка.

Самое странное, что запрет на размещение парковки в охраняемой зоне опоры ЛЭП коснулся только зоопарка. А вот шиномонтаж и минимаркет, которые находятся недалеко и тоже вроде бы попадают в охранную зону, никого почему-то не смущают.

Крепость для винторогих баранов в зоопарке "Лимпопо"Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Сейчас зоопарк пытается решить проблему с парковкой.

- Два месяца назад я написал письмо на имя мэра Нижнего Новгорода Владимира Панова о выделении зоопарку участка земли под парковку. Но пока ответа нет, - рассказал Владимир Герасичкин.

Заложниками ситуации стали местные жители, дворы которых превратились в стоянки автомобилей, и посетители зоопарка, которые вынуждены наматывать круги в поисках свободного места для парковки.

- На людей им плевать, - возмущается жительница одного из домов Елена Конина. – Из дома страшно выходить, одни машины теперь. Я с коляской пройти не могу, да и руку ребенку во дворе страшно отпустить.

Остается надеется, что администрация зоопарка и мэрия смогут договориться, и у «Лимпопо», которым гордятся нижегородцы, вновь появится парковка.

ЦИФРЫ

По средам, во время действия скидки на билеты, в зоопарк «Лимпопо» приходит 2200 человек, в выходные каждый день его посещает по 3 тысячи человек, а в праздники – 5 тысяч человек.