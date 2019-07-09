2019-07-09T11:14:40+03:00
Общество

Нижний Новгород превращается в Венецию

После дождя улицы города оказались затоплены [видео]
Юлия ДАНЧЕНКО
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Нижний Новгород затопилоНижний Новгород затопилоФото: СОЦСЕТИ
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Дождь, который начался ночью с 8 на 9 июля, к утру затопил половину Нижнего Новгорода. Пешеходов не спасли даже резиновые сапоги. Тротуары и грунтовые тропинки залило водой, превратив их в небольшие каналы.

- На проспекте Октября, тем временем, лужи перекрывают большую часть тротуара. Очень проблематично передвигаться! – сокрушаются нижегордцы.

Жалуются горожане и на огромную лужу на улице Баумана в Ленинском районе Нижнего Новгорода.

Радовались только дети, которые с удовольствием скакали в этих миниморях, и котики.

- Город после ночного дождя еще не отошел. Машинки тонут, пешеходы тонут, собаки тонут. Только котики дома спят, - пошутил Георгий Мясников.

Тротуары тоже залило дождем Фото: СОЦСЕТИ

Тротуары тоже залило дождемФото: СОЦСЕТИ

Автомобилистам действительно сегодня пришлось несладко. Дороги залило настолько сильно, что порой у машин было не видно колес. В социальных сетях нижегородцы устроили настоящую перекличку: какую улицу затопило. Так, почти невозможно передвигаться по улицам Сормовского. В Канавинском районе, по сообщению местных жителей, особенно тяжело ездить по улице Ухтумского, а в Нижегородском автомобили еле-еле едут по улице Лысогорская. Причем, по воспоминаниям жителей, здесь недавно была сделана ливневая канализация.

Однако есть и те, кто оптимистично смотрит на весь сегодняшний потоп.

- Стало то лучше, раньше можно было до лобового нырнуть, - написал Кирилл Григорьев.

Потоп в Нижнем Новгороде 9 июля.Соцсети

ИСТОЧНИК KP.RU

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