2019-07-02T18:06:49+03:00
Общество

«Золотой бал» состоялся в Нижнем Новгороде

Участниками мероприятия стали лучшие выпускники города
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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«Золотой бал» состоялся в Нижнем Новгороде 30 июня. Фото: предоставлено организаторами«Золотой бал» состоялся в Нижнем Новгороде 30 июня. Фото: предоставлено организаторами
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«Золотой бал» состоялся в Гербовом зале Нижегородской ярмарки в воскресенье, 30 июня 2019 года. В торжественном мероприятии, уже ставшем традиционным, приняли участие 100 лучших выпускников нижегородских школ.

«Золотой бал» ежегодно проводится для выпускников 11-х классов, показавших отличные результаты учебы. Такое мероприятие прошло в Нижнем Новгороде уже в четвертый раз, но впервые местом его проведения стал Гербовый зал Нижегородской ярмарки.

По традиции открытия торжественных балов началось мероприятие исполнением полонеза, затем юноши и девушки кружились в фигурном вальсе, танцевали польку. Профессиональные танцоры показывали собравшимся мастер-классы и классические танцы в своем исполнении. Под конец мероприятия прошла дискотека, а затем участники вышли на улицу выпустить в небо белых голубей – символ мира, добра и духовной чистоты.

«Золотой бал» состоялся в Нижнем Новгороде 30 июня. Фото: предоставлено организаторами

«Золотой бал» состоялся в Нижнем Новгороде 30 июня. Фото: предоставлено организаторами

– Вы все большие молодцы. Я горжусь каждым из вас и желаю вам не переставать мечтать. Потому что когда вы мечтаете, вам есть к чему стремиться. Давайте все вместе загадаем желание и выпустим в небо этих прекрасных белых голубей, – сказала депутат городской Думы и инициатор проведения «Золотого бала» Анна Круглова. И по команде распорядителя бала присутствующие под громкое «Ура!» отпустили птиц.

«Золотой бал» поддержал и председатель городской Думы Нижнего Новгорода Дмитрий Барыкин. Он отметил, что такое мероприятие – не только красочное завершение школьной эпохи, но и возможность почувствовать сопричастность многовековой истории страны. Спикер Думы пожелал медалистам найти свой путь и выразил уверенность, что перед нижегородскими выпускниками открыты двери всех вузов и они могут получить образование на любой вкус.

«Золотой бал» состоялся в Нижнем Новгороде 30 июня. Фото: предоставлено организаторами

«Золотой бал» состоялся в Нижнем Новгороде 30 июня. Фото: предоставлено организаторами

– Дорогие выпускники, на вас мы возлагаем большие надежды, ведь уже скоро именно вам управлять Нижним Новгородом, — сказал Дмитрий Барыкин.

Распорядителем бала стал призер чемпионата России, двукратный чемпион Австрии по спортивным бальным танцам Антон Ефремов, официальный организатор – АНО «Открытые горизонты» при поддержке депутата Думы Нижнего Новгорода Анны Кругловой. В числе гостей – представители органов государственной власти всех уровней, федеральных и региональных институтов развития, бизнеса, руководители учебных заведений, педагоги и родители выпускников-медалистов. Генеральным спонсором «Золотого Бала» уже третий год становится ПАО «Ростелеком». Все приглашенные выпускники могли в течение года обучиться танцам совершенно бесплатно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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