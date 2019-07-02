Мотогонки RSBK 2019 пересекли экватор!

Третий этап международных шоссейно-кольцевых мотогонок RSBK 2019 состоялся на «Нижегородском кольце» в воскресенье, 30 июня 2019 года. Об этом сообщают организаторы чемпионата.

Перед соревнованиями гонщики и болельщики переживали, какая погода будет в день этапа. Например, во время тренировок нижегородское небо показало себя в лучших традициях дождевого Армагеддона, не давая надежду на просвет в гоночный день. Но в воскресенье дождь прекратился, так что третий этап RSBK прошел при самой благоприятной погоде.

Расстановка сил в пелотоне существенно изменилась по сравнению с предыдущим этапом, ведь мотогонщики RSBK также участвуют в мировых сериях. Макар Юрченко – абсолютный победитель первого этапа RSBK в классе Superbike в прошедший гоночный уикенд участвовал в чемпионате Moto3, а пилот Артем Мараев представлял нашу страну в Red Bull MotoGP Rookies Cup, поэтому занятые ими места на подиуме Российского Супербайка на этот раз были отвоеваны другими пилотами.

В классе Superbike основная битва разворачивалась между тремя гонщиками – Сергеем Крапухиным, Дмитрием Сединым и Александром Павловым. Пилоты ошибались, обходили друг друга в поворотах, у них возникали технические неполадки – борьба была насыщенной и интригующей. Владимир Леонов был от соперников на космическом отрыве, поэтому по результатам двух гонок пилот занял почетное первое место.

Между командами градус борьбы не снижался, пилоты зарабатывали очки не только для себя, но и для командного зачета. Не для кого не секрет, что в чемпионате участвует довольно большое количество пилотов, выступающих за Санкт-Петербург, они уделяют командной борьбе особое внимание. SPB Racing Team – чемпион прошлого сезона RSBK, в этом году не собирается сдавать позиции и удерживает первую строчку зачета. В копилку команде вносят свои очки одни из лучших мотогонщиков страны – Владимир Леонов, занявший первое место в литровом классе и Александр Павлов – молодой пилот, который взял бронзу в одной из гонок. На втором месте расположилась московская команда VL65, ее пилоты Дмитрий Седин и Александр Васильев брали на третьем этапе RSBK только призовые места. Дмитрий в классе Superbike был награжден серебром и бронзой, а Александр в классе Supersport получил золото. Тройку лидеров замкнула команда из северной столицы «RLS Сборная Санкт-Петербурга», ее основатель Михаил Шумилин, выступающий в классе Superbike, несмотря на травмы, показал достойную борьбу и вместе с сокомандниками вывел сборную на призовое место.

Одновременно с соревнованиями и жаркими баталиями на трассе, в паддоке автодрома проходил настоящий развлекательный праздник для детей и взрослых – никто не остался без внимания!

Следующий этап пройдет в Московской области в рамках фестиваля RSBK FEST 21 июля на трассе Moscow Raceway.