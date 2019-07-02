«Срок действия неожиданно закончился»: нижегородцы выстроились в очереди на замену транспортных карт «Ситикард»

Начало июля оказалось напряженным для пунктов обслуживания транспортных карт «Ситикард» - с начала этой недели возле них выстроились гигантские очереди из нижегородцев, желающих заменить карточки. Дело в том, что у многих карт 30 июня закончился срок действия, и для многих горожан это оказалось неприятным сюрпризом.

- Без предупреждения перестали работать карточки, причину не могли сказать, ответ был, что срок действия самой карты закончился, но срок на карте не указан и при продаже об этом не было и слова. Апофеозом были очереди на пунктах обслуживания, - пожаловалась в соцсетях нижегородка Полина Нефедова.

- Действительно, у транспортных карт, которые были выпущены 30 июня 2014 года, закончился срок действия, - подтвердили «Комсомольской правде» - Нижний Новгород» в пресс-службе компании «Ситикард». – Информация о том, что срок действия истекает, всегда размещается на чеке, который пользователь получает при пополнении счета.

По всей видимости, нижегородцы просто не обращали внимания на информацию на чеках. Да и, положа руку на сердце, кто из нас внимательно вчитывается в чеки? Сумма совпала – и хорошо, можно выбрасывать.

Но стоять в очередях, чтобы продлить транспортную карту, все-таки совсем не обязательно.

- Можно продлить срок действия гражданской транспортной карты на смартфоне с NFC через мобильное приложение «Ситикард» одновременно с пополнением транспортной карты или при отложенном пополнении через сайт оператора, сервис «Сбербанк-онлайн» или мобильное приложение «Ситикард» с последующей записью отложенного пополнения на устройствах проверки баланса во всех вестибюлях нижегородского метро и во всех МФЦ Нижнего Новгорода, - сообщили в пресс-службе компании.