Лайфхаки для нижегородских родителей: выбираем школьную форму

В июле многие родители начинают собирать своих детей в школу. Специалисты Нижегородского ЦСМ Росстандарта подготовили лайфхаки по выбору школьной формы для детей.

Внимательно читаем этикетку

На ней должны быть указаны:

- Дата изготовления.

- Размер изделия.

- Вид и состав сырья в материале верха и подкладке. Желательно, чтобы верхний слой изделия (пиджак, сарафан, брюки, юбка) содержал не менее 35% натурального волокна. Подкладка оптимально должна быть сделана из 50 и более процентов натурального волокна.

- Чем натуральнее – тем лучше: допустимое количество синтетики в рубашках и блузках не должно превышать 30%, поскольку они непосредственно прилегают к телу ребенка. Натуральные ткани позволяют телу «дышать», школьнику не будет жарко из-за отсутствия воздухопроницаемости и не станет холодно, если он вспотеет.

Обратите внимание на символы по уходу за изделием: лучше отказаться от одежды для ребенка, на этикетке которой указана только химчистка.

Осматриваем швы

Любой ребенок будет активно двигаться в школьной форме, поэтому обратите внимание на внутренние и внешние швы. Делайте выбор в пользу ровных строчек, аккуратно прошитых бортов пиджака, отсутствия прорех. В противно случае риск того, что форма порвется в ближайшее время, велик.

Примерка - обязательна

Форма – одежда на каждый день, поэтому главными критериями выбора должны быть удобство, комфорт, качество и безопасность, а не только красивый внешний вид.

Поэтому примерка перед покупкой обязательна. Попросите ребенка не просто постоять перед зеркалом – подвигаться. Одежда не должна сковывать движения, в ней ребенку должно быть удобно.

Школьная форма в НСС? Отлично!

Если вы видите на этикетке детского сарафана или блузки знак НСС – Национальной системы сертификации – это значит, что производитель успешно подтвердил качество выпускаемой продукции на соответствие ГОСТу. В Нижегородской области успешно прошла испытания одежда для детей от нижегородского производителя «Гамма-Текстиль». Проверялись юбка, блузка, жакет, жилет, платье и сарафан для девочек и брюки для мальчиков. Все соответствует ГОСТу.

Действуем как продвинутый покупатель

Покупатель может попросить продавца предъявить товарно-сопроводительный документ, в котором содержится информация о сертификате или декларации соответствия на данную партию, его номере и сроках действия. Проверить сам сертификат можно на сайте Федеральной службы по аккредитации, в реестре сертифицированной продукции, по номеру сертификата и сроку его действия.

- Продукция для детей всегда проверяется с особой тщательностью. Школьная форма - не исключение: согласно Техническом регламенту Таможенного союза «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков» одежда должна получить сертификат соответствия, пройдя испытания в аккредитованной лаборатории, - сообщил директор ЦСМ Росстандарта в Нижегородской области Денис Миронов. – Чтобы убедиться, что качество и безопасность продукции проверены и соответствуют требованиям ТР ТС, найдите на этикетке знак ЕАС (единый знак обращения продукции на рынке государств Евразийского экономического союза).

Кстати

В лабораторию ЦСМ Росстандарта в Нижегородской области поступают образцы школьной формы не только нижегородских производителей. В 2019 году экспертизу проходила одежда для детей - сарафаны и жилеты для школы - из Омской области.

Детская одежда проходит в лаборатории ЦСМ испытания на ряд показателей. Среди основных – индекс токсичности, воздухонепроницаемость, напряженность электростатического поля, показатели химической безопасности.

-Чаще всего школьная форма не проходит испытания по гигроскопичности и воздухопроницаемости, - говорит инженер-химик Нижегородского ЦСМ Ольга Краснухина. – Если эти показатели не соответствуют нормам, значит, к составу ткани, из которой сшита данная форма, есть вопросы.