2019-07-06T19:32:24+03:00
Общество

Здание спортивной школы в Дзержинске до сих пор стоит без окон после взрыва на заводе «Кристалл»

Родители детей, которые занимаются в ДЮСШ №1, пожаловались на плачевное состояние здания
Юлия ДАНЧЕНКО
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Здание спортивной школы в Дзержинске до сих пор стоит без оконЗдание спортивной школы в Дзержинске до сих пор стоит без оконФото: Предоставлено героем публикации
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После взрыва на заводе «Кристалл» в Дзержинске, который произошел 1 июня 2019 года, в ДЮСШ №1 вылетели стекла. И несмотря на заверения властей, что все последствия в городе устранены, спортивная школа до сих стоит без окон.

- Я от имени родителей, чьи дети занимаются в ДЮСШ №1 в секции баскетбола, прошу обратить внимание на плачевное состояние большого спортзала на Чапаева, 70, - обратилась Наталья Кутырова к Дзержинскому телевидению. - Посодействуйте, пожалуйста, в устранении этих страшных последствий. Сразу после взрыва были сильно покорежены огромные стеклопакеты спортзала. Сегодня натянутая пленка порвалась, страдает дорогой паркет! Если в ближайшее время не будут герметично закрыты проёмы, то зал в непогоду может просто прийти в негодность! Помогите! Мы все очень переживаем за нашу спортшколу, ведь там вырастает не одно поколение наших спортсменов!

Натянутая пленка порвалась Фото: Предоставлено героем публикации

Натянутая пленка порваласьФото: Предоставлено героем публикации

В администрация городского округа город Дзержинск заверили, что проблемой уже занимаются.

- ДЮСШ №1 - один из наиболее пострадавших объектов в результате взрыва 01.06. Пострадали большие «витражные» окна, найти замену которым оказалось непросто, - рассказали в администрации. - Также обследование показало, что нужна новая конструкция на алюминиевом каркасе. В целом работы по полной замене окон, включая их изготовление, занимают не менее двух месяцев. На сегодняшний день новые окна в производстве, в конце июля планируется начать монтаж. Срок завершения работ запланирован на 20 августа.

Подтвердили слова городской администрации и в спортивной школе.

- Деньги на изготовление окон выделены в полном объеме, работы по изготовлению окон из специального усиленного профиля для спортивной школы №1 находятся в стадии производства на заводе в городе Ворсма, - успокоил директор школы Олег Кокорев. - После 20 июля начнется демонтаж старых поврежденных окон и ремонт оконных проемов. С 6 по 16 августа будет произведен монтаж всех окон. Мы тоже переживаем за нашу школу. Хочу заверить, что 1 сентября все ребята придут заниматься в отремонтированный зал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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