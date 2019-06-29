«Папина дочка!»: актриса Екатерина Вилкова привезла семилетнюю Павлушу на свою малую родину

Звезда сериалов «Мамы чемпионов» и «Отель Элеон» Екатерина Вилкова с семилетней дочкой Павлой посетила свою малую родину – город Нижний Новгород. Фотографию малышки актриса выложила на своей странице в социальной сети Instagram. На фото девочка с довольной улыбкой сидит в машине, а в правой руке держит стаканчик мороженого.

- День молочки, - подписала фотографию Екатерина Вилкова, сопроводив ее хэштегом #павлушалягуша.

Подписчики буквально единогласно пришли к выводу, что девочка – копия своего папы, актера Ильи Любимова.

- Папина дочка! – заявила Фото профиля jefia_is_best.

- Какая Павлуша уже большааая, - восхитилась 859rfsr. – Папины глаза!

Напомним, Екатерина Вилкова и Илья Любимов поженились в 2011 году. Через год родилась дочь Павла, а спустя два года на свет появился сын Петр. По словам Любимова, до брака у них с Вилковой не было близости.

- Мой духовный отец, когда мы только познакомились с Катей, дал мне абсурдный с точки зрения светской жизни совет - не иметь с ней близких отношений до свадьбы. И я поверил ему, а Катя поверила мне, - поделился актер. - Мы делали миллион совместных дел, путешествовали. А через полгода, когда флер и колдовство взаимоотношений между полами стихли, вдруг возникло представление друг о друге, не окрашенное гормонами.