Мошенники украли у безработной нижегородки 632 тысячи рублей, представившись сотрудниками банка

Когда в квартире безработной нижегородки Веры Михайловой (имя героини изменено – прим. Ред.) раздался телефонный звонок, она даже представить себе не могла, во сколько он ей обойдется. А все из-за телефонного мошенника, снявшего с ее счета 632 тысячи рублей.

- Этот мужчина представился сотрудником службы безопасности банка, - рассказывала потерпевшая правоохранительным органам. – Он сказал, что мои деньги со счета могут быть похищены. Чтобы этого не случилось, я должна была снять все свои сбережения и перевести их на новый безопасный счет. Я так и сделала.

Однако вместо обещанной безопасности она получила настоящее разорение. Мошенники украли у нее все 632 тысячи рублей.

- Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в крупном размере», - сообщил «Комсомолке» источник в правоохранительных органах. – Расследование этого уголовного дела продолжается. Подозреваемые в совершении этого преступления не найдены.