2019-06-29T11:52:04+03:00
Происшествия

Мошенники украли у безработной нижегородки 632 тысячи рублей, представившись сотрудниками банка

Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело
Вероника КОТИК
Поделиться:
Мошенники украли у безработной нижегородки 632 тысячи рублей, представившись сотрудниками банка.Мошенники украли у безработной нижегородки 632 тысячи рублей, представившись сотрудниками банка.Фото: Александр ГЛУЗ
Изменить размер текста:

Когда в квартире безработной нижегородки Веры Михайловой (имя героини изменено – прим. Ред.) раздался телефонный звонок, она даже представить себе не могла, во сколько он ей обойдется. А все из-за телефонного мошенника, снявшего с ее счета 632 тысячи рублей.

- Этот мужчина представился сотрудником службы безопасности банка, - рассказывала потерпевшая правоохранительным органам. – Он сказал, что мои деньги со счета могут быть похищены. Чтобы этого не случилось, я должна была снять все свои сбережения и перевести их на новый безопасный счет. Я так и сделала.

Однако вместо обещанной безопасности она получила настоящее разорение. Мошенники украли у нее все 632 тысячи рублей.

- Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в крупном размере», - сообщил «Комсомолке» источник в правоохранительных органах. – Расследование этого уголовного дела продолжается. Подозреваемые в совершении этого преступления не найдены.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Новые мультимодальные маршруты запустят в Нижегородской области с 5 июля
Служебный автомобиль за 1,6 миллиона рублей угнали в Нижнем Новгороде
Трое молодых парней избили мужчину в Кстовском районе
Около 250 миллионов рублей выделят на ремонт дорог в Шахунье в рамках нацпроекта
Трамваи №19 и №27 перестанут ходить по улице Сусловой до начала июля
Центр поддержки предпринимателей появился в Нижнем Новгороде
«Золотой бал» выпускников пройдет в Нижнем Новгороде
Финансирование строительства крытого перехода в Шахунской ЦРБ начнется в 2019 году
Глеб Никитин: «Мы намерены и дальше наращивать поддержку сельхозпроизводителей»
Ремонт Сормовского шоссе завершится 10 июля
Названа предварительная причина пожара на заводе «ГАЗ»
В закон о тишине в Нижегородской области внесены очередные изменения
Магазин Duty Free откроется в аэропорту Стригино
В отношении руководителя нижегородского ГУАД возбуждено уголовное дело
Кафе «Каратэ-суши» временно закрыли в Нижнем Новгороде из-за сильного запаха
Дожди, грозы и ветер сохранятся в Нижнем Новгороде весь день
Доходы бюджета Нижегородской области увеличились на 3,3 миллиарда рублей
Нового начальника ГУ МВД по Нижегородской области представили коллективу
На федеральных трасах М-7 и Р-158 в Нижегородской области появится 22 камеры видеофиксации
Глеб Никитин и Антон Калинкин подписали соглашение о сотрудничестве в организации и проведении международного фестиваля веб-сериалов «REALIST WEB FEST»
В Нижегородской области увеличили меры поддержки обманутых дольщиков
Улицу Пискунова в Нижнем Новгороде временно перекроют
Нижегородская область стала лидером в ПФО по индексу цифровизации бизнеса
Движение транспорта в Нижнем Новгороде снова перекроют
Два новых детских сада построят в Нижнем Новгороде
Александр Разумовский принес присягу депутата ЗСНО
Глеб Никитин принял участие в заседании Госсовета РФ