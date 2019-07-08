Технология LTE стала базовой для абонентов Tele2 в Нижегородской области

Tele2 отмечает растущую популярность высокоскоростной передачи данных. Через сеть четвертого поколения проходит уже более 60% интернет-трафика абонентов оператора в области. По итогам шести месяцев 2019 года объем скачанных в сети 4G гигабайтов вырос еще на треть.

Tele2 в Нижегородской области фиксирует стабильную миграцию интернет-трафика в сеть четвертого поколения. За шесть месяцев текущего года доля 4G в общем объеме скачанных гигабайтов выросла еще на несколько процентных пунктов и достигла 62%. При этом количество 4G-устройств в сети оператора за 2019 год увеличилось еще на 10%, а объем интернет-трафика за полгода вырос на треть.

На сегодняшний день воспользоваться data-услугами на базе LTE могут 93% населения Нижегородской области. В этом году доступ к сервисам четвертого поколения появился еще у 200 тысяч жителей региона. Активное строительство компания вела в Дзержинске, Павлове, Чкаловске, Балахне, а также жилых массивах Борского, Кстовского, Балахнинского и других районов области. До конца года Tele2 намерена увеличить количество базовых станций четвертого поколения еще более чем в полтора раза, что позволит сравнять охват населения сетью LTE с текущим покрытием голосовой связью.

В преддверии летнего сезона особое внимание оператор уделил зонам повышенного пешеходного трафика в городах и крупных населенных пунктах, а также туристическим локациям и популярным местам загородного отдыха жителей региона. В Нижнем Новгороде значительное расширение 4G-сети компания провела в том числе на территории Автозаводского и Приокского районов.

Также накануне сезона отпусков оператор разработал ряд продуктовых решений для комфортного пребывания абонентов в путешествиях. Оставаться на связи в отпуске клиентам Tele2 стало еще выгоднее и удобнее благодаря отмене платы за услугу «Безлимитный интернет за границей» в первый день нахождения в международном роуминге на тарифном плане «Мой онлайн+» и обнулению стоимости входящих звонков в Крыму. А пользователям тарифного плана «Премиум» стало доступно уникальное предложение – бесплатное пользование услугой «Безлимитный интернет за границей» на протяжении всего времени нахождения в международном роуминге.

Андрей Иванов, технический директор макрорегиона «Волга» Tele2:

- На 2019 год мы поставили себе амбициозную задачу – сравнять охват населения сетью 4G с покрытием голосовой связью. В течение первого полугодия мы планомерно наращивали сеть четвертого поколения и уже сейчас видим серьезные результаты этой работы: востребованность data-услуг растет кратными темпами, а технология LTE стала базовой для наших абонентов. До конца года мы продолжим развивать инфраструктуру 4G-сети, чтобы наряду с выгодными продуктовыми решениями предлагать нашим абонентам возможность пользоваться мобильным интернетом везде, где им это необходимо.