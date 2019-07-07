«Ваш сын разбил голову сослуживцу»: Лжекомандир воинской части обокрал нижегородку, сыграв на ее материнских чувствах

Несколько дней назад 40-летней жительнице Городца в социальных сетях написал неизвестный мужчина и представился командиром воинской части, в которой служит ее 20-летний сын. Мыслей об обмане у женщины даже не возникло, потому что ее сын сейчас действительно проходит службу в армии.

- Он разбил голову своему сослуживцу, - ошарашил нижегородку мужчина. Он попросил срочно перевести на карту денег, чтобы «решить данный вопрос».

Обеспокоенная мать сразу перезвонила на указанный номер, однако голос на том конце провода объяснил ей, что поговорить с сыном у нее не получится, потому что пользоваться телефоном в части запрещено. Он добавил, что если она не переведет деньги, то молодой человек будет привлечен к уголовной ответственности.

Женщина перевела обманщику более 13 тысяч рублей. Через некоторое время она узнала, что с ее сыном все в порядке и никаких ЧП с ним не происходило.

Пострадавшая сразу пошла в полицию и написала заявление. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области, в отношении злоумышленника уже возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Ведется расследование. Мужчину ищут.

КОНКРЕТНО

Чтобы не стать жертвой мошенников, правоохранители рекомендуют:

- с осторожностью размещать информацию о себе и своих близких в открытых источниках информации, так как данными могут воспользоваться;

– если вам позвонили с незнакомого номера и сообщили, что близкий родственник попал в беду, то сначала проверьте эту информацию

– ни в коем случае не переводите и не передавайте незнакомым лицам денежные средства;

– никому не сообщайте свои персональные данные банковской карты.

- всю информацию, поступившую посредством сети Интернет, обязательно проверяйте.