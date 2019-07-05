2019-07-05T16:28:14+03:00
Общество

Клиенты Tele2 получат комиссию за денежные переводы «Юнистрим»

Эльвира ОСИПОВА
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Фото: Tele2Фото: Tele2
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Москва – Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, и международная платежная система денежных переводов «Юнистрим» подготовили специальное предложение для своих клиентов. Теперь абоненты оператора могут вернуть комиссию за перевод в салонах связи.

Клиенты Tele2 получат кешбэк за денежный перевод «Юнистрим» по России и в страны СНГ. При переводе средств в салонах связи, участвующих в акции, абоненты Tele2 получат 1,5% от суммы перевода на счет своего мобильного телефона. Начисленные средства можно потратить на оплату услуг связи Tele2. Предложение действует до 15 августа 2019 года в 20 регионах присутствия оператора, включая Москву и Санкт-Петербург.

Подробная информация об акции доступна на сайте.

Денис Голещихин, директор Tele2 Ретейл:

«Следуя стратегии lifestyle enabler, Tele2 вышла за рамки привычного восприятия оператора связи и стала ключевым игроком digital-экосистемы на базе мобильных услуг. Мы предлагаем клиентам программу лояльности и эксклюзивные бонусы от партнеров. Tele2 активно развивает направление неоператорских сервисов, в том числе различных банковских продуктов. Сотрудничество с «Юнистрим» позволило Tele2 расширить список услуг для посетителей салонов. Сегодня мы идем дальше и предлагаем клиентам вернуть размер комиссии их денежного перевода. Этот кешбэк сделает жизнь наших абонентов еще проще и поможет Tele2 оставаться для них любимым оператором связи».

Кирилл Пальчун, президент системы денежных переводов «Юнистрим»:

«"Юнистрим" занимает лидирующие позиции на рынке денежных переводов в России. Мы постоянно работаем над тем, чтобы наши клиенты имели самые выгодные и комфортные условия для совершения денежных переводов. Чем больше офисов, где можно сделать перевод, тем проще это сделать. Мы рады, что благодаря сотрудничеству с Tele2 можем предложить абонентам оператора получить кешбэк за переводы «Юнистрим». Это отличная возможность сэкономить, отправляя деньги».

Ранее в 2018 году Tele2 и «Юнистрим» объявили о начале сотрудничества. Клиенты Tele2 могут совершать денежные переводы, погашать кредиты и пополнять банковские карты в торговых точках оператора.

Любой посетитель салона связи Tele2 может максимально быстро и удобно отправить денежные средства по России, в страны СНГ, Европы и Азии. Для этого нужно предъявить паспорт, сообщить продавцу данные получателя и оплатить сумму перевода. Средства будут доступны к выдаче в любом пункте обслуживания «Юнистрим». В Армении, Грузии, Таджикистане, Молдавии, Казахстане и Белоруссии перевод можно получить и в национальной валюте. Комиссия за перевод за границу с получением средств в иностранной и национальной валюте не взимается.

Кроме того, посетители торговых точек Tele2 могут погашать кредиты любых банков. Для этого достаточно предъявить продавцу паспорт, сообщить реквизиты банка, сумму взноса и контактный номер телефона. Клиенты также имеют возможность пополнить любую карту Visa или Mastercard по её номеру.

ИСТОЧНИК KP.RU

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