2019-06-28T17:14:36+03:00
Общество

Лучшие материалы о народных промыслах отметили в Нижегородской области

Награды получили почти 100 журналистов и деятелей культуры
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Лучшие материалы о народных промыслах отметили в Нижегородской областиЛучшие материалы о народных промыслах отметили в Нижегородской областиФото: предоставлено пресс-службой АПЗ
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Почти 100 нижегородских журналистов, деятелей культуры, представителей творческой молодежи наградили в Законодательном собрании Нижегородской области за лучшие материалы, посвященные народным художественным промыслам. Об этом сообщает пресс-служба Арзамасского приборостроительного завода.

Большой журналистский интерес к теме НХП объясним – это важнейшая часть имиджа нашего региона и нашей страны. В Нижегородской области сосредоточено две трети всех НХП страны.

Конкурс проводится по инициативе регионального Фонда развития НХП и при поддержке управления по взаимодействию со средствами массовой информации ЗС НО. Жюри определило победителей в девяти номинациях.

– Роль журналистского сообщества, деятелей культуры и искусства велика в сохранении традиций НХП, приумножении информационного потенциала, который доносится с разных площадок: ТВ, печатных изданий, интернет-СМИ – о том, что регион богат культурным ресурсом многообразных НХП. Эта отрасль пережила трудные времена упадка. В свое время правительство области оказало ей разные виды поддержки. Сегодня производители НХП создают удивительные работы, наполненные ярким актуальным содержанием. Это и экономический эффект, и поддержка культурной сферы, и решение воспитательных задач, а знакомство с нашими истоками и традициями позволяет увеличить туристическую привлекательность региона, сделать его самобытным и узнаваемым, – отметил депутат ЗС НО Олег Лавричев.

– Если в первые годы число участников и награжденных было 15-20 человек, то сегодня – около 100. И практически все средства массовой информации Нижегородской области участвуют в этом конкурсе. Аналогов по размаху, разнообразию и влиянию не только в регионе, но в России нет, – отметил генеральный директор Фонда НХП Нижегородской области Николай Смирнов.

Свою лепту в дело поддержки НХП вносят и депутаты регионального парламента. Так, Олег Лавричев награжден Благодарственным письмом за «Освещение принимаемых законодательных актов и инициатив в сфере НХП к 25-летию ЗСНО». Олег Вениаминович отметил, что ЗС НО выступило с инициативой об установлении профессионального праздника Дня народных художественных промыслов. Предложение парламентариев уже поддержали в 27 субъектах РФ и Минпромторг страны. К слову, в нашем регионе день НХП отмечается с 2013-го года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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