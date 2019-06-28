Музей истории АО «АПЗ» получил диплом Межрегионального конкурса «Серебряные нити – Прикамье и Урал – 2019»

Музей истории АО «АПЗ» награжден специальным дипломом оргкомитета и регионального экспертного совета Межрегионального конкурса корпоративных медиа «Серебряные нити – Прикамье и Урал-2019» в номинации «За активную позицию в информационном пространстве». Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

В конкурсе приняли участие 55 проектов из Кирова, Стерлитамака, Перми, Ижевска, Екатеринбурга, Нижневартовска. Лауреатов и дипломантов конкурса определял Большой экспертный совет, в состав которого вошли профессионалы в области коммуникационных и информационных процессов, представители информационных департаментов и служб по связям с общественностью ведущих российских компаний, представители средств массовой коммуникации.

– Для нас это была первая проба участия в «Серебряных нитях», – рассказала директор музея Лилия Сорокина. – Приятно, что она оказалась довольно успешной, тем более что в числе конкурсантов были авторитетные представители корпоративных коммуникаций и прессы. Думаю, что для нас результат конкурса – это не только высокая оценка экспертов и полученный диплом, а дополнительный стимул к дальнейшему развитию.