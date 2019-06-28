Двое сотрудников АПЗ вошли в Молодежную палату VII созыва при Арзамасской гордуме

14 июня состоялись выборы в Молодежную палату VII созыва при Арзамасской городской думе. Сотрудники Арзамасского приборостроительного завода Алена Николаева и Евгений Юренков вошли в состав этого выборного органа. Об этом сообщает пресс-служба АПЗ.

Молодежная палата при Арзамасской городской думе является совещательным и консультативным органом, созданным с целью содействовать работе думы в сфере молодежной политики. В МП вошли 25 человек. Выборы проходили в два этапа на основе оценки авторских проектов кандидатов, а также их опыта общественной деятельности. В составе конкурсной комиссии были депутаты городской Думы и сотрудники администрации.

И для Евгения, и для Алены это не первое избрание: в 2017 году они оба вошли в состав палаты предыдущего созыва, Евгений возглавлял в ней комиссию по спорту, туризму и молодежной политике.

– Почему решили вновь избираться в МП?

Алена Николаева, специалист музея истории АПЗ:

- Мы немало сделали за два года в предыдущем созыве. Но далеко не все, что было в планах. Поэтому хочется продолжать. Я верю, что совместная целенаправленная слаженная работа – это сила. Будем делать город лучше, а жизнь в нем приятнее и интереснее. Радует, что основной костяк палаты по итогам выборов «перешел» в состав вновь выбранных членов.

Евгений Юренков, инженер по испытаниям цеха №44:

– Для меня это колоссальный жизненный опыт и некий «фундамент». В палате я получаю отличную возможность саморазвития, личностного роста, повышения политической грамотности. Реализуя свои, а также помогая воплотить в жизнь интересные проекты активной молодежи, мы делаем свой вклад в развитие нашего города. Также, тесно сотрудничая с депутатами Думы, члены МП перенимают их бесценный опыт общественной работы, взаимодействия с жителями округа, решения их проблем.

– Чему был посвящен ваш проект в выборной кампании?

А.Н.:

– К сожалению, в нашем городе есть случаи неприятия многими детьми своих сверстников с ограниченными возможностями здоровья, «особенных» ребят. Ликвидировать это непонимание, сплотить таких разных детей, их родителей я предлагаю с помощью общения: творческого, спортивного, исследовательского. Мой проект подразумевает проведение двухэтапного семейного конкурса, в котором семьи вместе пройдут несколько испытаний, что создаст правильную, толерантную, атмосферу единомышленников, снизит социальные и коммуникационные барьеры среди детей.

Е.Ю.:

– Я вышел с предложением построить за городом зимнюю дрифт-арену. Популярность дрифта растет с каждым годом, но зачастую местом тренировок любителей управляемых заносов становятся парковки торговых центров. Это снижает уровень безопасности дорожного движения и вызывает справедливое недовольство жителей близлежащих домов. Создание зимней дрифт-арены позволит спортсменам оттачивать мастерство, жителям подарит спокойствие, а городу – место для проведения крупных массовых мероприятий, в том числе – этапа чемпионата юга области (Арзамас-Саров-Дивеево), что также скажется на развитии туристической сферы на территории Арзамаса.

– Каким направлениям развития, проблемам города будете уделять особое внимание в работе МП нового созыва?

А.Н.:

– Многие молодые люди стремятся уехать из Арзамаса в более крупные города, поскольку не находят себе применения, не могут самореализоваться. Но это, в первую очередь, связано с низким уровнем информированности и, как следствие, незаинтересованности молодежи в происходящих событиях, новостях, возможностях развития. Вот эту проблему постараемся решить.

Е.Ю.:

– Вопросов, достойных внимания, много. Очень важным на сегодняшний день считаю экологические проблемы. На них хотелось бы заострить внимание коллег.