2019-06-28T15:37:15+03:00
Общество

Стало известно, как будет работать автоматическая система управления дорожным движением в Нижнем Новгороде

При ее внедрении в городе планируется модернизировать около 300 светофоров
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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При внедрении автоматической системы управления дорожным движением в Нижнем модернизируют больше 300 светофоров.При внедрении автоматической системы управления дорожным движением в Нижнем модернизируют больше 300 светофоров.Фото: Анастасия НАЗАРОВА
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В рамках системы «Умный город» в Нижнем Новгороде планируется создать единый центр управления дорожным движением. Он будет включать в себя несколько подразделений, которые будут заниматься координацией транспортных потоков, управлением светофоров и контролем за дорожной обстановкой с помощью камер фото- и видеофиксации. При этом участники дорожного движения будут оперативно информироваться об изменении этой обстановки.

- Система «Умный город» состоит из нескольких сегментов, - напомнил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. - Автоматическое управление дорожным движением только один из них. Понятно, что изменение работы дорожной сети – это дорогостоящий и сложный процесс. Однако оптимизацией заниматься нужно, чтобы уменьшить для автомобилистов время в дороге и снизить количество выхлопных газов в городах.

Напомним, решение о внедрении автоматической системы управления дорожным движением было принято в январе 2019 года.

- В рамках реализации проекта планируется модернизировать 40 светофоров на территории области и 277 – на основных магистралях Нижнего Новгорода, - отметил министр транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области Вадим Власов. – Кроме того, планируется установить подсветку пешеходных переходов в местах с наиболее интенсивным движением, а также организовать видеофиксацию нарушений правил дорожного движения.

Уже известно, что в работе центра будут задействованы основные пассажирские предприятия, среди которых «Нижегородпассажиравтотранс», «Нижегородэлектротранс» и организации, работающие в сфере организации и безопасности дорожного движения – Центр безопасности дорожного движения, Центр организации дорожного движения и СМЭУ.

- Специалисты центра будут следить за дорожной обстановкой и при необходимости корректировать работу светофоров, чтобы уменьшать пробки, - говорится в сообщении. - В первую очередь внедрять систему планируется на основных «вылетных» магистралях Нижнего Новгорода, а также на главных подъездных дорогах к городу.

КСТАТИ

В этом году на создание автоматизированной системы в региональном бюджете запланировано 42 миллиона 962 тысячи рублей. Всего же в ближайшие пять в создание системы планируется вложить около 3 миллиардов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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