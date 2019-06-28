2019-06-28T14:51:46+03:00
Происшествия

Пожар на заводе «ГАЗ» потушен: Пострадавших и погибших нет

Возгорание возникло в медно-литейном цехе [фото]
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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Пожар на заводе «ГАЗ» потушен: Пострадавших и погибших нет. ФОТО: ГУ МЧС России по Нижегородской областиПожар на заводе «ГАЗ» потушен: Пострадавших и погибших нет. ФОТО: ГУ МЧС России по Нижегородской области
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Пожар, вспыхнувший сегодня днем на заводе ГАЗ, потушен. К счастью, во время ликвидации возгорания никто не погиб и не пострадал.

- Сообщение о возгорании поступило в Центр управления в кризисных ситуациях в 12:23 28 июня, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Нижегородской области. – Огонь возник в медно-литейном цехе на втором этаже ОАО «ГАЗ» по адресу проспект Ленина, 88. На место происшествия сразу же выехали подразделения пожарной охраны, оперативная группа и другие службы экстренного реагирования.

К часу дня пожар был локализован на площади 300 квадратных метров. ФОТО: ГУ МЧС России по Нижегородской области

К часу дня пожар был локализован на площади 300 квадратных метров. ФОТО: ГУ МЧС России по Нижегородской области

По данным ведомства, эвакуация сотрудников из здания завода была проведена еще до прибытия первых пожарно-спасательных подразделений. Никто из сотрудников и спасателей при пожаре не пострадал.

Сотрудники завода были эвакуированы еще до приезда пожарных подразделений. ФОТО: ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Сотрудники завода были эвакуированы еще до приезда пожарных подразделений. ФОТО: ГУ МЧС России по Нижегородской области.

- Уже в 12:50 пожар был локализован на площади 300 квадратных метров, - сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области. – В 13:02 пожар был полностью ликвидирован.

О причинах пожара пока не сообщается. ФОТО: ГУ МЧС России по Нижегородской области

О причинах пожара пока не сообщается. ФОТО: ГУ МЧС России по Нижегородской области

На самом заводе «ГАЗ» уже прокомментировали произошедший пожар и даже назвали предварительную причину возгорания.

- По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание в резервной конденсаторной установке, - сообщили в пресс-службе завода «ГАЗ». - Возгорание оперативно локализовано, пострадавших нет. Нарушение работы технологического оборудования не отразилось на производственном процессе цеха. Создана специальная техническая комиссия для выяснения коренных причин произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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