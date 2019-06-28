2019-06-28T14:28:51+03:00
Происшествия

Пожар вспыхнул на заводе «ГАЗ» в Нижнем Новгороде

Сейчас на место происшествия выехали пожарные подразделения [фото]
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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Пожар вспыхнул на заводе «ГАЗ» в Нижнем Новгороде. ФОТО: Пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.Пожар вспыхнул на заводе «ГАЗ» в Нижнем Новгороде. ФОТО: Пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.
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Сегодня в Нижнем Новгороде вспыхнул пожар на заводе «ГАЗ». Первыми о возгорании заговорили нижегородцы в социальных сетях увидевшие дым над заводом. Вскоре информацию подтвердили и официально.

- Сообщение о возгорании поступило в Центр управления в кризисных ситуациях в 12:23 28 июня, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Нижегородской области. – Огонь возник в медно-литейном цехе на втором этаже ОАО «ГАЗ. Подразделения отряда пожарной охраны уже выехали на место происшествия по повышенному рангу.

Позже пресс-служба Горьковского автозавода сообщила, что предварительная причина возгорания, произошедшего 28 июня в литейном цехе №8 Горьковского автозавода, – короткое замыкание в резервной конденсаторной установке. Возгорание оперативно локализовано, пострадавших нет. Нарушение работы технологического оборудования не отразилось на производственном процессе цеха. Создана специальная техническая комиссия для выяснения коренных причин произошедшего.

«Комсомольская правда» в Нижнем Новгороде» будет следить за развитием событий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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