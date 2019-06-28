Haval на букву F

Несмотря на молодость, бренд Haval успел неплохо зарекомендовать себя на российском рынке благодаря качеству и надежности своих кроссоверов и внедорожников. Стабильным спросом пользуются и компактный H2, и солидный H9, не говоря уже о среднеразмерной модели H6, которая на протяжении нескольких лет является лидером в своем сегменте домашнего китайского рынка. Но 22 июня мы собрались в Haval-центре Автолига Афонино по особому поводу — точнее, даже по нескольким. Во-первых, автомобиль, отметивший в этот день старт продаж, стал первой моделью, выпущенной новым российским заводом компании в Тульской области. А во-вторых, его индекс F7 говорит о новом качественном уровне, как техническом, так и потребительском, — и это не просто слова, как показало краткое знакомство.

Это был не тот случай, когда гостей автоцентра необходимо специально развлекать, — хотя радушные хозяева предложили и угощение, и лотерею с призами, и услуги аниматоров для тех, кто приехал с детьми. Центром внимания был автомобиль ярко-синего цвета, самого эффектного из предлагаемых, с 19-дюймовыми колесными дисками и узкими светодиодными фарами. Настоящая синяя птица — эффектная, дерзкая, стремительная, ощетинившаяся резкими гранями, как сейчас модно, и не кажущаяся тяжеловесной при солидных габаритах (длина — 4,62 м, ширина — 1,85 м, высота — 1,69 м). Особый респект дизайнерам Haval — за самобытность: напоминая в некоторых ракурсах автомобили отдельных премиум-брендов, F7 ни в одной детали не опускается до прямого копирования. Кстати, из этих деталей, помимо эффектной светотехники и трехмерной радиаторной решетки, набранной из 192 шестиугольников, запомнились видеокамеры в бамперах и наружных зеркалах, а также «глаз» радара активного круиз-контроля, расположенный под передним номерным знаком, — многообещающе…

Не менее футуристично и респектабельно выглядит интерьер, отделанный мягкой кожей, с усеченным снизу ободом мультифункционального руля и цветным девятидюймовым дисплеем, повернутым к водителю. На него возложено управление многими второстепенными функциями и настройками, что позволяет не перегружать переднюю панель ручками и кнопками, хотя лаконичный блок климат-контроля — физический, и это удобно. Кстати, на передней панели имеется целых пять дефлекторов, с помощью которых легко отрегулировать воздушные потоки, а у пассажиров на заднем ряду — персональное управление микроклиматом. Не обделены они и простором, и центральным подлокотником, и раздельной регулировкой наклона спинки. При этом такие приятные и полезные вещи, как кнопка запуска двигателя, электронный стояночный тормоз, датчики дождя и света, предлагаются нам по умолчанию, равно как и полный набор систем безопасности, включая систему стабилизации и датчик давления в шинах.

В списке стандартного оборудования — и семиступенчатая роботизированная коробка передач с электронным управлением и двумя сцеплениями. Она имеет так называемую мокрую конструкцию, разработанную немецким инженером Герхардом Хеннингом на базе огромного опыта проектирования подобных узлов в компании Mercedes-Benz, и отличается от традиционных «автоматов» высокой эффективностью, то есть очень малыми потерями мощности. Сочетание современной трансмиссии с высокоэффективными турбированными двигателями — такая же особенность перспективной платформы, на которой создан F7, как и обилие электронных систем, и в этом плане кроссовер ничем не уступает новейшим аналогам японских, корейских и европейских брендов. А в движении, пожалуй, даже превосходит некоторых из них: при активном разгоне нет ни рывков, ни запаздываний, свойственных некоторым «роботам», даже когда коробка переходит на две-три ступени вниз. И это при том, что автомобиль, предоставленный нам для тестовой поездки, укомплектован полуторалитровым турбомотором, меньшим из двух доступных, развивающим 150 л. с., хотя есть еще 190-сильный двухлитровый агрегат.

Главным впечатлением от короткой поездки стал баланс динамики и комфорта, обеспечиваемого жестким кузовом с эффективной шумоизоляцией, независимой подвеской всех колес и электрическим усилителем рулевого управления. Красивый и удобный руль не менее информативен, чем панель приборов с традиционными стрелочными шкалами, но он не вырывается из рук на кочках и в колеях. Хороша и плавность хода: лежачих полицейских можно проезжать, не притормаживая. С другой стороны, солидные габариты автомобиля не мешают ощущению цельности и легкости, особенно если выбрать спортивный режим движения, — хотя и в режиме ECO можно получать удовольствие от езды. При маневрировании в стесненных условиях здорово помогает камера заднего вида с прорисовкой траектории, а начинающим водителям будет полезна функция удержания на месте (Autohold). Жаль, что формат нашего теста не позволил подробно ознакомиться с функционалом мультимедийной системы, поддерживающей интерфейсы Apple Carplay и Android Auto, а маршрут не включал в себя внедорожного участка, где можно было бы оценить работу системы полного привода с электронноуправляемой муфтой BorgWarner на задней оси.

Впрочем, те, кто планирует использовать кроссовер исключительно в городских условиях, могут приобрести F7 в переднеприводной версии. Что важно, оба типа привода доступны с любым из двух двигателей и в любой из трех комплектаций (Comfort, Elite, Premium), что бывает далеко не всегда, то есть общее количество вариантов достигает двенадцати. Независимо от конкретного сочетания, покупатель получит проверенное качество Haval в комплекте с самыми передовыми технологиями, ярким имиджем и индивидуальностью, а это нынче в цене. Она, кстати, очень привлекательна для кроссовера такого класса — от 1 449 000 рублей, а в период до 31 августа на покупку Haval F7 предлагается дополнительная выгода.