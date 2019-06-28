2019-06-28T13:00:53+03:00
Происшествия

"Он бил ее ногами": Двое нижегородцев избили красавицу-полицейского в Лыскове

Сейчас мужчины уже задержаны
Вероника КОТИК
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Двое нижегородцев избили красавицу-полицейского в Лыскове. ФОТО: приволжская-правда.рфДвое нижегородцев избили красавицу-полицейского в Лыскове. ФОТО: приволжская-правда.рф
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Езда в пьяном виде, дебош и избиение красавицы-полицейского – вот лишь неполный список «подвигов», совершенных двумя жителями Нижнего Новгорода вечером 22 июня. Теперь оценку их действиям будут давать в полиции.

- Примерно в половине девятого вечера 22 июня инспектор ГИБДД Марианна Х. вместе со своим коллегой остановили автомобиль ВАЗ, - сообщил «Комсомолке» источник в правоохранительных органах. – В автомобиле сидели двое жителей Нижнего Новгорода – 35-летний Виктор Елифанов и 42-летний Сергей Елифанов (имена героев изменены – прим. Ред.) Было видно, что оба они находятся в состоянии алкогольного опьянения.

По отношению к сотрудникам полиции братья были настроены агрессивно – один из них схватил Марианну за воротник формы, повалил на землю и начал избивать ногами. Все это он сопровождал отборной бранью и оскорблениями. К счастью, его удалось довольно быстро скрутить и надеть на него наручники.

- Для дальнейшего разбирательства братья были доставлены в отдел полиции, - сообщил «Комсомолке» источник в правоохранительных органах. – Что касается пострадавшей женщины-полицейского, то ее отвезли в больницу. По оценке врачей она получила легкие повреждения: ссадины обоих предплечий, ушиб правого бедра и головы. После оказания необходимой медицинской помощи ее отпустили домой. В настоящее время по данному факту проводится проверка.

Надо сказать, что Марианна Х. в органах отнюдь не новичок. В полиции она служит ровно десять лет. За это время она успела поработать и в отделе пропаганды, и поучаствовать в дознании при расследовании ДТП с пострадавшими, и дежурить на улицах в качестве инспектора ДПС. Известно, что при всем при этом Марианна является многодетной мамой – у нее в семье подрастают трое детей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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