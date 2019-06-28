2019-06-28T13:00:53+03:00
Происшествия

«Он просто вышел выпить чаю»: Нижегородец вывалился из окна наркологического отделения

В больницу мужчина был доставлен в состоянии алкогольной интоксикации
Вероника КОТИК
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«Он просто вышел выпить чаю»: Нижегородец вывалился из окна наркологического отделения«Он просто вышел выпить чаю»: Нижегородец вывалился из окна наркологического отделения
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Отчаявшись отучить от спиртного 52-летнего нижегородца Виктора Скоробова (имя героя изменено – прим. Ред.), его родственники решили прибегнуть к медицинской помощи. То, что это может закончиться трагедией, никто даже представить не мог.

- Мужчина был доставлен в наркологическое отделение Кулебакской районной больницы 24 июня, - сообщил «Комсомолке» источник в правоохранительных органах. – Врачи

характеризовали его состояние как сильная алкогольная интоксикация.

Тем не менее поначалу он вел себя довольно спокойно. Только ближе к полуночи в его поведении начались странные метаморфозы: он начал расхаживать по коридорам, приставать с вопросами к персоналу. При этом речь его была путанной и бессвязной. Вскоре эта навязчивость сменилась агрессией.

- Он схватил чайник, и начал замахиваться им на медсестер, - вспоминают сотрудники больницы. – А потом побежал по коридору в палату. Мы думали, он просто вышел выпить чаю. Однако вскоре он выпал из окна третьего этажа.

К несчастью, спасти мужчину не удалось. При падении он получил травмы, несовместимые с жизнью. Тело мужчины доставлено в морг города Выксы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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