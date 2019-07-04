Свадьба-бутерброд прошла в Нижегородской области

Необычные свадьбы все чаще стали встречаться в ЗАГСах Нижегородской области. О самых запоминающихся рассказала руководитель Ольга Краснова.

Пожалуй, одной из самых оригинальных была свадьба-бутерброд. Пара хотела показать, что вместе они составляют единое целое, как бутерброд. На костюме жениха впереди и сзади был изображен большой батон, а на платье невесты красовался кусок сыра. Пара пришла регистрироваться без гостей и свидетелей. Видимо, их бутерброд был вполне самодостаточным.

Сразу на двух свадьбах невесты не захотели отвечать «Да» на вопрос о добровольном вступлении в брак. После того, как их спросили: «Является ли Ваше решение вступить в брак искренним, взаимным, твердым и продуманным?» они спели песню в стиле рэп.

Порой во время регистрации оригинальными поступками отличаются гости, а не жених и невеста. Так, в одном из ЗАГСов проходила свадьба, на которой невеста с женихом долгое время были знакомы, жили в гражданском браке, и девушка долго не могла решиться на официальное оформление отношений. Для того чтобы поддержать невесту ее подруги на торжественную церемонию пришли в своих свадебных платьях. Их было 15 человек.

А вот рокерские свадьбы, когда невеста и жених приезжают в ЗАГС на мотоциклах уже становится традиционной. Все больше молодых людей выбирает именно такой подход к праздничной церемонии.