Туристические центры Нижегородской области станут ближе

С 5 июля в Нижнем Новгороде появится новая услуга - мультимодальные перевозки: расписание автобуса будет привязано к прибытию поезда, пассажиры могут сразу пересесть на автобус и быстро добраться до нужного города в области. Первыми ощутить удобство новой услуги смогут жители и гости Городца, Арзамаса и Чебоксар. Направления для мультимодальных перевозок были выбраны не случайно. Именно в эти города чаще всего едут туристы.

Доступность туристических жемчужин Нижегородской области очень важна. Благодаря новой услуге время в пути может сократиться на несколько часов. Первый подобный опыт уже был в Арзамасе. Еще в прошлом году здесь ввели маршрут «Нижний Новгород - Арзамас - Дивеево». Теперь гостям не нужно ждать рейсового автобуса, и они могут быстро добраться до монастыря. Услуга пользуется большой популярностью, поэтому и новый маршрут здесь ждали с нетерпением.

- Между Москвой и Арзамасом давно существует железнодорожное сообщение, но, как показывает практика, разнообразие вариантов равно удобство, - объяснил «Комсомольской правде - Нижний Новгород» мэр Арзамаса Александр Щелоков. - Для туристов, желающих посетить не только областной центр, но и наш город, новый маршрут - оптимальный способ перемещения. Во-первых, теперь будет возможной поездка в формате одного дня - с отправлением из столицы утром и возвращением домой вечером. Только лишь на железнодорожном транспорте так оперативно путешествовать не получится. Во-вторых, новый мультимодальный маршрут является хорошим вариантом для любителей отправляться в путешествие с утра, поскольку отбытие поездов традиционного сообщения из Москвы, как правило, происходит вечером.

В Чувашии тоже обрадовались появлению более удобного маршрута.

- Это очень удобно и для жителей республики Чувашия, и для туристов, - рассказал «Комсомолке» врио пресс-секретаря главы Чувашской республики Олег Сидоров. - Туристы смогут посмотреть достопримечательности сразу и Нижегородской области, и Чувашии. В свою очередь мы ведем переговоры с РЖД о введении маршрутов Канаш – Чебоксары – Марий Эл – Йошкар- Ола.

А вот в Городце считают, что важнее вернуть водное сообщение, нежели запускать еще один автобус.

- Сегодня не представляет никакой сложности добраться до Городца из Москвы. Например, это поезда быстрого следования, идущие в Нижний Новгород, потом автомобильное или автобусное сообщение, - объяснил свою точку зрения «Комсомолке» начальник управления ЖКХ администрации Городецкого района Евгений Маслов. - Но применительно к нам как к туристическому району важно возобновление водного транспорта, то есть тот случай, когда наряду с автобусным, автомобильным сообщением, будут спущены на воду суда на подводных крыльях, как это было раньше. Это в разы сократит временные затраты. Мы ожидаем, что это все будет возрождаться.

Насколько успешными будут эти маршруты, покажет время.

Как воспользоваться услугой

Для того чтобы воспользоваться услугой мультимодальных перевозок, билеты на поезд и автобус можно купить одновременно в железнодорожной кассе или на сайте ОАО «РЖД». Но нужно помнить, что при поездке на автобусе льготы, которые предоставляется ОАО «РЖД» не действуют, а значит и пенсионеры, и дети младше 10 лет будут ехать за полную стоимость.

До Городца и обратно билет будет стоить 170 рублей, до Арзамаса и обратно - 260 рублей, а до Чебоксар - 720 рублей.

Предложение действует только на «Стриже». Это два утренних поезда №702 и 728 «Москва – Нижний Новгород», которые отправляются из Москвы в 6.35 и 7.15 соответственно. В Нижний Новгород составы прибывают в 10.10 и 11.02. Автобусы до Городца, Арзамаса и Чебоксар отправляются в 10.30 и 11.30. Также в новую услугу входит два вечерних «Стрижа» № 707 и 709 «Нижний Новгород – Москва», которые отправляются в 17.55 и 20.11 соответственно. За час до отправления поезда приходят и автобусы из Городца, Арзамаса и Чебоксар.

Посадка пассажиров на автобус будет производиться по предъявлению пассажиром билета и документа, удостоверяющего личность. Садиться можно будет на любое свободное место в автобусе.

Важно!

Купить билеты можно и до промежуточных станций. До Балахны вы доберетесь за 80 рублей, да Заволжья – за 140 рублей. Из Городца до Заволжья билет стоит 60 рублей, из Городца до Балахны – 90 рублей.

Из Нижнего Новгорода до Лысково проезд стоит 260 рублей, до Воротынца – 420 рублей. Из Чеборсар до Воротынца цена билета составит 290 рублей, а до Лысково – 455 рублей.