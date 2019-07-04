2019-07-04T13:01:05+03:00
Общество

Теплоэнерго открывает стипендиальную программу для лучших студентов ННГАСУ

Программа реализуется в рамках соглашения о сотрудничестве между предприятием и вузом
Эльвира ОСИПОВА
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Фото: АО "Теплоэнерго"Фото: АО "Теплоэнерго"
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Теплоэнерго открывает стипендиальную программу для лучших студентов Нижегородского государственного архитектурно-строительного университета – ННГАСУ. Пять студентов вуза, проявивших особые способности в обучении по профильным для компании направлениям и ставших победителями конкурсного отбора, получат от предприятия специальную стипендию. Стипендия назначается на один семестр учебного года и будет выплачиваться в размере пяти тысяч рублей ежемесячно.

В конкурсном отборе на получение стипендии могут участвовать студенты дневной формы обучения 2-4 курсов бакалавриата или 1-2 курсов магистратуры, которые обучаются в ННГАСУ по направлениям подготовки, востребованным в Теплоэнерго.

В критерии оценки достижений студентов, претендующих на получение стипендии, помимо показателей успеваемости входят призовые места в конкурсах научных студенческих работ, олимпиадах, активное участие в научных конференциях и форумах, наличие публикаций в научных изданиях и участие в общественной жизни университета. Также одним из основных критериев является мотивация студента на работу в Теплоэнерго.

Стипендиаты также смогут пройти стажировку в Теплоэнерго и получат возможность участвовать в тренингах и иных мероприятиях, входящих в программу развития профессиональных компетенций. Стипендиатам предоставляется преимущественное право при трудоустройстве в Теплоэнерго, в том числе, на последних курсах обучения.

«Для нас важно заметить талантливых и перспективных ребят уже в вузе, поддержать их стремление к профессиональной реализации и привлечь на работу в Теплоэнерго, - отметил генеральный директор предприятия Илья Халтурин. – Такие кадры на вес золота, и мы готовы в них вкладываться. Мы создаем рабочие места для студентов и выпускников, даем им возможность на практике опробовать свои разработки, поддерживаем традицию наставничества. Стипендиальная поддержка – важная часть программы по интеграции научного и производственного потенциала».

Напомним, Теплоэнерго в 2019 году заключило соглашения о сотрудничестве с НГТУ и ННГАСУ, предполагающие активное взаимодействие в области образования, науки, разработки и реализации программ профессионального образования, организации практик и стажировок студентов, а также трудоустройства выпускников профильных направлений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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