2019-06-27T18:53:03+03:00
Общество

Шел на консультацию, а попал в реанимацию: Нижегородские врачи вернули жизнь пациенту через полтора часа после его смерти

Врачи установили, что у пациента закупорены две самые крупные и значимые коронарные артерии
Юлия ДАНЧЕНКО
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Нижегородские врачи вернули жизнь пациенту через полтора часа после его смертиНижегородские врачи вернули жизнь пациенту через полтора часа после его смертиФото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА
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Нижегородские врачи совершили невозможное – они вернули к жизни человека через полтора часа, после клинической смерти. Уникальный случай произошел в Нижегородской специализированной кардиохирургической клинической больнице. Рано утром 67-летний пациент из Володарского района шел на плановую консультацию в консультативную поликлинику кардиоцентра. Но недалеко от КПП мужчине неожиданно стало плохо. Он потерял сознание и… умер.

К счастью, рядом оказался врач, который возвращался домой после ночного дежурства. Не теряя ни секунды, он начал реанимировать мужчину. Тем временем охранник вызвал заведующего приемным отделением и реаниматолога.

- Реанимационные мероприятия были продолжены на каталке по дороге в реанимационное отделение больницы. Сердечная деятельность пациента восстанавливалась и опять прекращалась, но мы продолжали бороться за жизнь пациента, - подчеркнул анестезиолог-реаниматолог Алексей Мясников.

Врачи боролись изо всех сил не смотря на то что рекомендованное время реанимации уже истекло. Возвращать к жизни 67-летнего пациента пришлось 1 час 25 минут, после чего мужчина был доставлен в рентген-хирургическую операционную.

Проведя коронарографию, врачи выяснили , что у пациента закупорены две самые крупные и значимые коронарные артерии.

- Было принято решение о проведении стентирования, -рассказал главный врач Нижегородской специализированной кардиохирургической клинической больницы Антон Максимов. -Одновременно в аорту пациента установлено устройство для поддержки кровообращения – внутриаортальный баллонный контропульсатор.

Операция длилась целый час. После чего 67-летний мужчина был доставлен в реанимацию, где трое суток жил с искусственной вентиляцией легких. Также ему проводилась поддержка кровообращения с помощью внутриаортальной баллонной контрпульсации и лечение кардиостимулирующими препаратами.

Труды врачей увенчались успехом, и мужчина пришел в сознание и пошел на поправку. Сейчас его перевели в обычную палату для восстановительного лечения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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